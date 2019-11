Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Suppen für den guten Zweck in Jena verkauft

Einmal essen macht zweimal satt: Unter diesem Motto führten Kirchenkreis und Diakonie am Donnerstag ihre Spendenaktionen durch: Sie boten Suppen für den guten Zweck an. Während die Linsensuppe vom Käthe-Kollwitz-Heim gesponsert wurde, stammen Käse-Lauch-Suppe und Süßkartoffel-Ingwer-Suppe von der Sams-Initiative.

Ralf Kleist stand selbst in der Küche und hat sie am Vortag gekocht, während Martina Friedel am Stand auf dem Markt beim Verteilen half. Seit Jahren ersetzt die Suppenküche die traditionelle Herbststraßensammlung der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Der Erlös geht an den Nothilfefonds Jena.