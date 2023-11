Drei Teenagerinnen beim Ladendiebstahl in Jena erwischt

Die Polizei in Jena hatte es am Dienstag unter anderem mit drei Ladendiebinnen im Alter von 14 Jahren zu tun. (Symbolbild)

Jena. Die Polizei in hatte es am Dienstag mit drei 14 Jahre alten Ladendiebinnen zu tun. Diese und weitere Meldungen.

Eine unkooperative Ladendiebin wurde am Dienstagabend in einem Verbrauchermarkt in der Karl-Marx-Allee gestellt. Ein vor Mitarbeiter hatte beobachtet, wie diese Waren einsteckte und den Kassenbereich ohne Bezahlvorgang verlassen wollte. Da sie sich weigerte ihre Personalien preiszugeben, wurden Beamte zur Klärung hinzugerufen. Da die Identität vor Ort nicht zu klären war, wurde die junge Frau mit zu Dienststelle genommen. Hier erfolgte sodann die Einsicht der 14-Jährigen, sodass ein Erziehungsberechtigter informiert werden konnte. Dieser holte sodann die 14-Jährige ab. Strafrechtlich muss sie sich trotz dessen verantworten.

Uneinsichtig

Äußerst uneinsichtig zeigte sich am Dienstagnachmittag ein Fahrzeugführer. Dieser parkte seinen Pkw in einer Feuerwehrzufahrt am Leutragraben. Als ein Sicherheitsdienstmitarbeiter den 45-jährigen Mann daraufhin ansprach, stieg dieser aus und schlug seinem Gegenüber ins Gesicht. Die alarmierten Beamten stellten den Schläger vor Ort fest. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwei diebische Elstern gefasst

Ein Ladendetektiv stellte am Dienstagmittag zwei Ladendiebinnen in einem Bekleidungsgeschäft in der Goethestraße. Die zwei 14-Jährigen hatten zuvor Bekleidung im Wert von 30 Euro an sich genommen und ohne Bezahlung das Geschäft verlassen. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme konnte überdies ein Kleidungsstück aus einem weiteren Geschäft festgestellt werden, welches ebenso entwendet wurde. Die zwei Mädchen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Fußgänger übersehen

Bei einem Abbiegevorgang einen Fußgänger übersehen hat am Dienstagmittag eine 25-jährige Fahrerin eines Pkw. Diese befuhr die Rudolstädter Straße und wollte in die Oßmaritzer Straße abbiegen. In diesem Moment überquerte gerade ein 28-jähriger Fußgänger bei Grün die Straße. Dieser konnte nur mit einem Sprung zurück eine Kollision vermeiden, kam jedoch hierbei zu Fall und verletzte sich leicht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.