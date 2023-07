Drei Verletzte bei Unfall in Jena: 72-Jährige stößt mit Streifenwagen zusammen

Jena. Eine 72-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem Streifenwagen zusammen. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Der Polizeibericht für Jena

Frontal zusammengestoßen

Aus derzeit noch unklaren Gründen geriet eine 72-jährige Fahrerin eines Pkw Seat am Donnerstagnachmittag in der Erfurter Straße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Streifenwagen. Zwei Mitfahrer des Streifenwagens sowie die 72-jährige Verursacherin wurden bei dem Unfall verletzt. Wie die Polizei berichtet, waren beide Fahrzeuge aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Bergung kam es für gut zwei Stunden zu Beeinträchtigungen im Verkehr.

Einbruch in einer Firma

Wie am Donnerstagmorgen bekannt wurde, brachen Unbekannte in einer Firma in der Otto-Schott-Straße ein, stahlen mehrere technische Geräte und verschwanden wieder unerkannt. Der oder die Unbekannten gelangten vermutlich über ein Fenster in das Gebäudeinnere. Laut Polizei beläuft sich der Wert der Beute auf eine fünfstellige Summe. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Acht Quadratmeter Graffiti an Hausfassade

Zwischen Mittwoch und Donnerstag beschmierten Unbekannte eine Hausfassade in der Karl-Liebknecht-Straße. Wie die Polizei mitteilt, brachten der oder die Täter ein knapp acht Quadratmeter großes Graffiti mittels silberner Sprühfarbe auf.

E-Bike mitsamt zwei Schlössern gestohlen

Unbekannt stahlen der Nacht zum Donnerstag auf dem Gelände der Uniklinik Jena ein E-Bike. Laut Polizei entfernten sie zwei Schlösser, welche zur Sicherung des E-Bikes im Wert von gut 3.500,- Euro angebracht waren. Die Täter entfernten sich mit dem E-Bike und den Schlössern unerkannt.

Polizei sucht Eigentümer von Herrenfahrrad

Die Polizei hat dieses Herrenfahrrad "KTM" am Dienstag, 11. Juli, in den frühen Abendstunden in der Knebelstraße in Jena sichergestellt. Der entsprechende Eigentümer kann, bei Vorlage eines Eigentumsnachweises wie Rechnung, Kaufvertrag oder Ähnliches, das Fahrrad bei der Polizei Jena abholen. Falls Sie das Rad vermissen, können Sie sich bei der Polizei Jena melden unter der Telefonnummer 03641 - 810 oder id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

