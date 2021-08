Dreimal „Erfolgreich bestanden“ in Jena

Jena. Jena: Friseurnachwuchs mit Freisprechung in den Gesellenstand erhoben

Nicht lange mussten Luisa Anding, Jasmin Wagner und Caroline Benzin warten, um das Ergebnis ihrer praktischen Abschlussprüfung zu erfahren. „Erfolgreich bestanden“ wiesen und weisen ihre Abschlusszeugnisse und Gesellenbriefe aus. Damit konnten sie nach der langjährig gepflegten Handwerkertradition der Freisprechung von Friseurmeister Sven Heubel im Meistersaal im Jenaer „Haus des Handwerks“ in den Gesellenstand erhoben werden.

„Nun kann ich nahtlos mit meiner Meisterschule beginnen“, sagt Luisa Anding und blickt zielgerichtet in ihre Zukunft im Friseurhandwerk. Die engagierte Friseurin absolvierte ihre Lehre im Salon Heubel in Jena. Bereits zu Beginn ihrer Lehre bewies sie mit Podestplätzen in Leistungswettbewerben Geschick und Begeisterung für ihr Handwerk.

Kurz zuvor stellten sich die Drei mit acht weiteren Prüflingen dem Gesellenprüfungsausschuss der Friseurinnung. Unter Leitung des Vorsitzenden Sven Heubel wurde zum Teil die Gesellenprüfung nach dreijähriger Lehrzeit und zum Teil die Zwischenprüfung abgelegt. Zwischenprüfungen sollen den Leistungsstand der angehenden Friseure aufzeigen. Auch hier sein Bestes zu geben, ist wichtig, geht das Prüfungsergebnis doch zu 25 Prozent mit in das Abschlusszeugnis ein. Sieben Jugendliche begannen ihre Ausbildung in Salons in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis, dem Wirkungsbereich der Innung des Friseurhandwerks Jena/Saale-Holzland-Kreis.

284 freie Lehrstellen

Für Kurzentschlossene stehen aktuell in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer für Ostthüringen weitere fünf Friseurausbildungsplätze und insgesamt noch 284 freie Lehrstellen für Handwerksberufe. „Bis Ende September 2021 ist der Einstieg in das aktuelle Lehrjahr 2021/2022 möglich. Ausführliche Beratung bietet Manuela Vogt in der Kreishandwerkerschaft Jena als Ansprechpartnerin unseres Projektes ‚Passgenaue Besetzung‘“, sagt Sven Heubel.