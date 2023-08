Dreiste Diebe schrauben Radsätze von Fahrzeugen eines Autohandels ab – Vordach gerammt – Langfinger im Paradies

Jena. Diebe haben auf dem Gelände eines Autohandels komplette Radsätze entwendet. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena:

Vom Gelände eines Autohandels in der Jenaer Brückenstraße haben Unbekannte zwei komplette Radsätze entwendet. Wie die Polizei mitteilte, waren die Diebe in der Nacht vom Montag zum Dienstag auf das umfriedete Grundstück eingestiegen und hebelten dort mehrere Pflastersteine heraus. Im Anschluss demontierten die Langfinger von zwei Fahrzeugen die Kompletträder und bockten dabei die Fahrzeuge auf die Pflastersteine auf. Von einem dritten Fahrzeug wurden zwar ebenfalls die Radbolzen gelockert, dessen Radsatz ließen die Unbekannten jedoch am Pkw. Mitsamt ihrer Beute von zwei Radsätzen entfernten sie sich anschließend unerkannt vom Tatort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Vordach gerammt und geflüchtet

Recht optimistisch war am Dienstagmorgen ein Unbekannter, der mit seinem Fahrzeug eine Ladezufahrt in der Jenaer Ernst-Abbe-Straße befahren wollte. Nach Angaben der Polizei unterschätzte er jedoch die Höhe seines Fahrzeuges, die augenscheinlich nicht zur Durchfahrtshöhe passte. Daher stieß er mit dem Vordach der Zufahrt zusammen, das dadurch stark beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Er hinterließ einen Sachschaden von gut 5000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Langfinger im Paradies

Einen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte am Dienstagabend ein Langfinger im Paradies in Jena. Während eine Personengruppe mit einem Spiel beschäftigt war, ließen sie ihre Rucksäcke unbeobachtet. Dies nutzte der Unbekannte schamlos aus und entwendete aus den Rucksäcken insgesamt sechs Geldbörsen sowie eine Musikbox. Im Anschluss entfernte er sich unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Backsteinwurf verursacht hohen Schaden

Unbekannte haben am Dienstagabend in Jena einen Backstein auf das Dach eines Hauses in der Kahlaischen Straße geworfen und so einen vierstelligen Schaden verursacht. Laut Polizei wurde das Vordach beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

