Dreister Diebstahl in Jena: Zwei Frauen erschleichen sich Eintritt in fremde Wohnung

Jena. Am Mittwoch haben zwei Frauen einen 72-Jährigen Mann bestohlen, als dieser ihnen Einlass in seine Wohnung gewährte. Dabei gingen die Täter äußert dreist vor.

Am Mittwoch ist es zu einem dreisten Diebstahl in der Binswangerstraße in Jena gekommen. Zwei weibliche Personen klingelten bei einem 72-jährigen Bewohner und baten mit einem Schild um Einlass. Nachdem der Mann die Tür öffnete, wurde er laut Polizei durch eine der Frauen in ein Gespräch verwickelt.

Das nutze die zweite Frau aus, um sich in die Wohnung zu begeben. Hier entwendete sie aus der Geldbörse im Wohnzimmer einen dreistelligen Bargeldbetrag. Im Anschluss verließen die Frauen die Wohnung mit der Beute und verschwanden in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.