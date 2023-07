Dreister Ladendieb auf Beutezug, zerstochene Reifen und eine brennende Rasenfläche - Die Polizeimeldung aus Jena

Jena. Ein Ladendieb hat versucht, Waren auf besonders dreiste Weise aus einem Geschäft zu klauen. Das sind die Polizeimeldungen aus Jena.

Ein Ladendetektiv hat in Jena am Mittwoch einen Dieb gestoppt. Der 36-jährige Mann betrat das Geschäft und nahm einen Rucksack an sich, der dort zum Verkauf stand. Anschließend füllte er den Rucksack mit Waren im Wert von über 250 Euro und aß währenddessen Lebensmittel aus dem Laden, so die Polizei.

Nach seinem Zug durch das Geschäft versuchte der 36-Jährige die Kasse zu passieren, ohne für die Waren zu bezahlen. Der Ladendetektiv konnte ihn stoppen.

Aufgefahren und vom Fahrrad gestürzt

In der Wiesenstraße sind am Mittwochnachmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte fuhren die beiden hintereinander auf der Löbstedter Straße und bogen auf die Wiesenstraße ein.

Der vordere Radfahrer musste aufgrund des Verkehrs anhalten. Die 75-jährige Radfahrerin dahinter bemerkte das zu spät. Sie fuhr auf ihren Vordermann auf, stürzte und verletzte sich leicht.

Rote Ampel missachtet

Ein Radfahrer und ein Auto sind am Donnerstagmorgen in Burgau zusammengeprallt. Das Fahrzeug fuhr auf der Lobedaer Straße in Richtung Winzerla, als ein Radfahrer an der Kreuzung Keßlerstraße über eine rote Ampel fuhr.

Durch den Zusammenprall stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Er musste in die Notaufnahme.

Reifen von Auto zerstochen

Unbekannte zerstachen am Mittwoch das Hinterrad eines geparkten Fahrzeugs. Der Halter hatte sein Auto in der Ernst-Schneller-Straße abgestellt und die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen.

Rasenfläche brennt unter Straßenbahnunterführung

Eine Rasenfläche hat unterhalb der Straßenbahnüberführung in der Prüssingstraße am Mittwochabend gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Wie die Polizei mitteilte, ist der Grund für den Brand unbekannt.

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag, 26. Juni, 22.30 Uhr, und Dienstag, 27. Juni, 6.45 Uhr, in das eingezäunte Gelände der Sportanlage am Jenzig in der Marie-Juchacz-Straße eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, sind der oder die Täter mutmaßlich über den Zaun geklettert und haben eine Tischtennisplatte und zwei Bierzeltgarnituren gestohlen. Die Polizei schätzt den Wert der Beute auf ungefähr 1400 Euro. Aufgrund der Größe der gestohlenen Gegenstände geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus und bittet um Hinweise (Telefon: 03641/810 oder E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de)