Dritte Runde des Orgelsommers in Jena

Jena. An der großen Schuke-Orgel spielt diesmal Ronny Vogel.

Die Stadtkirche Jena lädt am Mittwoch, 2. Juni, um 20 Uhr ein zur dritten Orgel-Andacht des diesjährigen „Internationalen Orgelsommers“.

Die Orgelmusiken des diesjährigen „Internationalen Orgelsommers“ finden in Andachtsform statt, das heißt die wöchentliche Orgelmusik ist integriert in eine gottesdienstähnliche Form mit geistlichen Impulsen, Tagesgebet und Segen, teilen die Organisatoren mit. Dazwischen würden Orgelwerke erklingen, diesmal mit einem sehr vielfältigem Programm.

Die Orgelwerke reichten von Johann Sebastian Bach über Dietrich Buxtehude, zum Bach-Schüler Johann Ludwig Krebs sowie zu nordischer Orgelromantik. Auch eine Eigenkomposition des Organisten sei zu hören.

An der großen Schuke-Orgel der Stadtkirche St. Michael spiele Ronny Vogel, aufgewachsen in der Nähe von Jena und derzeit Student der Kirchenmusik an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth.

Die geltenden Corona-Regeln seien zu beachten, Anmeldung sollen vorab unter der Adresse https://www.stadtkirche-jena.de/karten vorgenommen werden.

Mittwoch, 2. Juni, 20 Uhr, Stadtkirche