Dritter Anbieter leiht E-Scooter in Jena aus

Jena. Das Unternehmen „Lime“ verteilt 200 E-Scooter in der Stadt. Korrektes Parken soll mit Foto nachgewiesen werden.

In Jena ist ein neuer E-Scooter-Anbieter aktiv. Das Unternehmen „Lime“ hat eine Flotte mit 200 Geräten in der Stadt verteilt, das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Winzerla bis nach Löbstedt.

„Wir stellen unser Angebot in enger Absprache mit der Stadt Jena zur Verfügung, um den Menschen eine nachhaltige Mobilitätsoption für die letzte Meile zu bieten, insbesondere als Ergänzung zum Öffentlichen Nahverkehr. So helfen wir den Städten schrittweise, autospezifische Verkehrsprobleme wie Staus und Luftverschmutzung in den Griff zubekommen und bieten den Menschen gleichzeitig eine erschwingliche Alternative zur Autonutzung in der Stadt“, sagt Jashar Seyfi, Deutschlandchef von Lime.

Die Ausleihe eines Lime Scooters kostet 1 Euro zum Entsperren und dann 10 Cent pro Minute. In Jena sind bereits die Unternehmen „Tier“ und „Bird“ mit ähnlichen Kosten für die Nutzer vertreten.

Wer einen E-Scooter benutzt, sollte sich an die Verkehrsregeln einhalten und nur Straßen sowie Radwege befahren. Fußwegs sind tabu. Auf ordnungsgemäßes Parken weise Lime die Kunden in der App hin. „Ein Foto vom korrekt geparkten Fahrzeug nach Fahrtende soll ordnungsgemäßes Parken sicherstellen“, heißt es.