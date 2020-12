DRK führt Schnelltests für Besucher an diesen Jenaer Pflegeheimen durch

Eisenberg Die DRK-Bereitschaft Eisenberg des DRK-Verbands Jena/Eisenberg/Stadtroda führt Corona-Schnelltests an zwei Standorten in Jena durch. Es gab schon mehrere psotive Tests.

Ein mehrköpfiges Einsatzteam der DRK-Bereitschaft Eisenberg des DRK-Kreisverbands Jena/Eisenberg/Stadtroda führt seit Mittwoch Corona-Schnelltests an zwei Standorten in Jena durch. Corona-Blog: Neuinfektionen in Thüringen auf Höchststand

So testen die Ehrenamtlichen auf Bitten der Stadt Jena am DRK-Seniorenzentrum in Lobeda und in der DRK-Zentrale in der Dammstraße in Wenigenjena Menschen auf das Corona-Virus, die Weihnachten oder über die Feiertage ihre Angehörigen besuchen wollen, die in Jenaer Senioren- oder Pflegeheimen untergebracht sind. Auch dem Pflegepersonal steht es frei, einen kostenlosen Schnelltest durchführen zu lassen.

Die Ehrenamtlichen, welche die Schnelltests in voller Schutzausrüstung durchführen, werden alle zwei Tage bis zum 2. Januar im Einsatz sein. „Wer einen Test durchführen lassen möchte, damit er seine Angehörigen besuchen kann, muss dies vorher bei der betreffenden Einrichtung anmelden“, erklärte Enrico Schmidt, zuständiger Zugführer des Sanitäts- und Betreuungszuges des Saale-Holzland-Kreises und Koordinator des Schnelltest-Teams.

Auskunft nach 15 Minuten

Laut Schmidt kommen nur Ehrenamtliche zum Einsatz, die als medizinisches Personal ausgebildet worden seien. „Alle Helfer haben zudem eine ausführliche Schulung hinter sich gebracht.“ Nachdem ein Abstrich erfolgt ist, könne man nach 15 Minuten Auskunft geben, ob der Test positiv oder negativ verlaufen sei.

Bis in die späten Mittagstunden wurden am Mittwoch bereits 60 Personen getestet, einige von ihnen positiv. „Klar, die waren nicht gerade freudig über eine solche Nachricht.“ Aber das sei ja auch Sinn und Zweck der Schnelltests, seine Angehörigen vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen.

Besonders freut Schmidt, dass gerade in dieser schwierigen Zeit der DRK-Kreisverband Zuwachs erhält. So habe die DRK-Bereitschaft Eisenberg drei neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßen können.

36 Neuinfektionen im Saale-Holzland

Am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 36 weitere Corona-Fälle gemeldet. Derzeit sind im Landkreis 338 aktive Fälle bekannt, 866 sind beendet. Gesamtzahl der Infizierten seit März: 1204. Das Gesundheitsamt hat weitere 28 Tests veranlasst. Für 1698 Menschen ist derzeit Quarantäne angeordnet, für 6549 endete die Quarantänezeit bereits, meldet das Landratsamt.