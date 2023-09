Drogen und Waffen gefunden - Feuerlöscher versprüht - Knall schreckt Anwohner auf

Jena. In der Wohnung eines 45-Jährigen hat die Polizei Drogen und täuschend echt aussehende Waffen gefunden. Das sind die Meldungen der Polizei aus Jena.

Ein lauter Knall schreckte Mittwochabend kurz vor 23.30 Uhr Bewohner in der Jenaer Binswangerstraße auf. Wie die Polizei mitteilt, war beim Einparken ein Auto mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Die Fahrerin sei danach einfach weggegangen. Noch während die Polizei den Schaden anschaute, kehrte die 34-Jährige zurück. Die Polizei bemerkte erheblichen Alkoholgeruch bei der Frau. Da sie einen freiwilligen Atemalkoholtest ablehnte, wurde ihr Blut abgenommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Mehr als 600 Gramm Drogen in Jenaer Wohnung gefunden

Die Polizei hat in der Wohnung eines 45-Jährigen in Jena Drogen und echt aussehende Waffen gefunden. Ursprünglich wollten die Polizisten in die Wohnung wegen eines offenen Haftbefehls. Als der Wohnungsinhaber die Tür öffnete, sei den Beamten Cannabisgeruch in die Nase gestiegen, teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Der 45-Jährige gab zu Betäubungsmittel in der Wohnung zu haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei mehr als 600 Gramm verschiedener Betäubungsmittel sowie drei Anscheinswaffen.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Über den weiteren Werdegang entscheidet die Staatsanwaltschaft.

Unbekannte versprühen Feuerlöscher

Feuerwehr und Polizei sind Mittwochabend in ein Mehrfamilienhaus in der Felix-Auerbach-Straße in Jena gerufen worden. Rauchschwaden sollten aus dem Haus aufsteigen.

Ein Brand konnte nicht festgestellt werden, dafür jedoch ein im Treppenhaus entleerter Feuerlöscher. Unbekannte hatten ihn aus der Halterung in der achten Etage entnommen und versprüht. Zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

