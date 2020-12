Duell auf dem Spielplatz

Um im Cowboy-Bild zu bleiben: Die Ministerin hat kein Eigentor geschossen, sondern ist – mit Verlaub – vom Pferd gefallen. Kennen Sie eine Frau, die in der Pop-Geschichte des Westernfilms Geschichte geschrieben hat? Wirklich großartig ist die Westernkomödie „Cat Ballou – Hängen sollst Du in Wyoming“ aus dem Jahr 1965, wobei ich dann in Anja Siegesmund Jane Fonda sehen würde. Das will ich nicht.

Immerhin müsste ich mir dann Gedanken über den Bürgermeister und einen sekundierenden CDU-Chef machen: Wyatt Earp? Doc Holliday? Das will ich auch nicht. Vielleicht sollte das Trio seinen Zoff auf einem der Spielplätze dieser Stadt austragen: So ein richtiger Showdown, wie er in dem Klassiker „High Noon“ die Menschen berührte. Mit Förmchen und Wasserpistolen. Und bitte die Medien informieren. Immer nur „Die Söhne der großen Bärin“ zu lesen, ist auch langweilig.