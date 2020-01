Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

E-Bike im Wert von 3.200 Euro in Jena gestohlen

Am Dienstagnachmittag wurde erneut ein hochwertiges E-Bike in Jena entwendet. Ein Unbekannter verschaffte sich Zutritt zum Wohnhaus am Stadtgraben in Jena und gelangte in den Keller, in dem das Fahrrad untergestellt war.

Der Täter hatte den Kellerverschlag aufgebrochen und das darin stehende Fahrrad entwendet. Der Eigentümer sah den Dieb sogar noch flüchten und verfolgte ihn mit seinem Fahrzeug in Richtung Theobald-Renner-Straße, da verlor sich die Spur.

Wie die Polizei berichtete, verlief die sofortige Nahbereichsfahndung erfolglos. Das 14 Tage alte Fahrrad hat einen schwarz/grauen Rahmen mit markanten orangen Aufklebern an der hinteren Federung. Des Weiteren besitzt es zwei Lampen am Lenker und ein Rücklicht am hinteren linken Rahmen. Das Rad hat einen Wert von 3200 Euro.

Der Täter kann durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden: der Mann ist circa 1,70 Meter groß, war dunkel gekleidet und trug ein Kapuzenshirt.

