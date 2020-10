E-Bike in Jena gestohlen – Nur Vorderrad blieb zurück

Am Dienstag wurde in Jena ein E-Bike von einem Firmengelände gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hatte der Besitzer sein Gefährt vor Arbeitsbeginn auf dem Gelände seiner Arbeit in der Prüssingstraße angeschlossen. Am Abend fand er aber nur noch das Vorderrad vor, das noch immer durch das Fahrradschloss am Fahrradständer befestigt war.

Unbekannte Täter entwendeten den Rest des E-Bikes, welches einen Wert von ca. 5000 Euro hatte. Der Inspektionsdienst Jena bittet Zeugen des Diebstahls sich unter 0 3641 810 zu melden.