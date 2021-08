E-Scooter in Jena werden expandieren

Jena. In 100 Tagen wurden die Elektroroller der Firma Tier 32.000-mal genutzt

Zufrieden mit der Nachfrage nach E-Scootern ist der Anbieter Tier-Mobility. „Binnen 100 Tagen gab es in Jena über 32.000 Fahrten mit unseren E-Scootern“, sagt der Regional-Manager Georg Grams. Das Unternehmen würde in den Norden und Süden von Jena expandieren, „da wir dort großes Potenzial sehen und den Menschen in den Randbezirken der Stadt auch Zugang zu Mikromobilität ermöglichen wollen“. Aktuell stünde man hierzu aber noch in Gesprächen mit der Stadtverwaltung. Ein E-Scooter-Angebot jenseits des Zentrums werde die letzte Meile erweitern und damit auch den ÖPNV fördern. Langfristig könne das weniger Autos im Zentrum bedeuten und die Verkehrssituation für alle Beteiligten entspannen. Seit Mai sind die Roller im Stadtgebiet unterwegs.