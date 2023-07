E-Scooter lauern in Jena auf Kundschaft

Jena. Nur noch ein Rolleranbieter auf dem Jenaer Markt.

Rolleranbieter „Tier“ ist mittlerweile der Platzhirsch auf dem Jenaer E-Scooter-Markt, denn Mitwettbewerber wie Bird oder Evita haben sich zurückgezogen. Die Polizei hatte Rollerpiloten unterdessen unter besonderer Beobachtung. Drei Fälle von Fahruntüchtigkeit wurden am Wochenende berichtet: In der Neugasse war ein E-Scooter-Fahrer aufgefallen, der Cannabis genommen hatte. In der Dornburger Straße hielt die Polizei einen angetrunkenen Rollerfahrer an. Und am Sonnabendmorgen wurde bei einem 47-Jährigen und einer 43-Jährigen Alkoholkonsum festgestellt.

Vor der „Neuen Mitte“ war dieser Tage zu sehen (Foto), wie man Roller auf dem Bürgersteig platzsparend parkt. Fußgänger dürften das begrüßen.