EAB Jena: Alltag soll so normal wie möglich sein

ena. Ernst-Abbe-Bücherei Jena wird als „Demenzsensible Einrichtung“ ausgezeichnet

J Die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz Jena zeichnet die Ernst-Abbe-Bücherei als „Demenzsensible Einrichtung“ aus.

Eine demenzsensible Einrichtung zeichnet sich durch Offenheit, Freundlichkeit, Empathie, Respekt und Geduld gegenüber Menschen mit einer Demenz aus. Trotz Einschränkungen soll ihr Alltag so normal und unkompliziert verlaufen wie möglich. Das gelingt nur, wenn viele Menschen um die Krankheit wissen, mit Verständnis und Hilfsbereitschaft reagieren und das nach außen sichtbar machen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bücherei werden durch das Netzwerk der Allianz geschult. Trägerin des Projektes ist die Stadt Jena. In Deutschland gibt es rund 500 „Lokale Allianzen“, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziell gefördert wurden bzw. aktuell werden. Hauptprojektpartner in Jena sind das Deutsche Rote Kreuz sowie der Verein Tausend Taten.