Egoismus schützt vor dem Virus nicht

Krisenmanagement ist kein Spaziergang, das haben wir seit Auftauchen des bis dahin unbekannten Covid-19-Virus in den vergangenen Monaten mehr als einmal erfahren. Bei seiner Eroberung der Welt über Asien und Europa bis nach Amerika und auf die entferntesten Inseln hat er Politiker, Mediziner und ganze Gesellschaften in den betroffenen Ländern immer wieder auf harte Probe gestellt. Und mal ehrlich, hat nicht anfangs mancher von uns beim Blick nach China oder später nach Italien und England, wo die Seuche früher und stärker als bei uns wütete, im Stillen gemeint, dass man mit besserem, also deutschem Krisenmanagement das doch wohl in den Griff bekommen würde?

Lange wähnten wir uns auf der sichereren Seite. Doch der Virus zeigt uns deutlich, dass er da keine Unterschiede macht und sich kaum aufhalten lässt.

Warum dennoch seit dem Sommer, in dem sich das Infektionsgeschehen etwas beruhigt hatte, die Zeit nicht besser genutzt wurde, um sich für die vorhergesagte zweite Welle besser zu wappnen, frage ich mich ernsthaft. FFP2-Masken, Computer für Lehrer und Schüler oder verdiente Gehaltserhöhungen für Pflegekräfte hätten rechtzeitig bestellt, ausgeteilt oder ausgezahlt werden und so Feuerwehreinsätze wie jetzt in den Apotheken vermieden werden können.

Und trotzdem hilft Meckern jetzt nicht bei der Problemlösung, sondern nur Vernunft. Beim Maskenerwerb in der Apotheke genauso wie beim Verhalten im Lockdown. Mit Egoismus ist der Virus nicht klein zu kriegen.