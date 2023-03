Eine Kehrmaschine zur Stadtreinigung erfasste am Dienstag einen Hund in Jena. (Symbolbild)

Ehe Hund in Jena starb: an langer Leine „weit ausgerissen“

Jena. Fahrer der Jenaer Stadtreinigung ist betroffen: Als Hundebesitzer kann er den Verlust nachfühlen

Die Verantwortlichen beim Kommunalservice KSJ haben auf Nachfrage tiefes Bedauern bekundet wegen des kleinen Hundes, der am Dienstag ums Leben kam (Zeitung berichtete). Auf dem Marktplatz war das Tier von einem KSJ-Fahrzeug überrollt worden.

Geschäftsbereichsleiter Christopher Helbig hat diesen Kenntnisstand: Der Fahrer eines Fahrzeugs der KSJ-Innenstadtreinigung habe einem Lieferdienst-Fahrzeug ausweichen müssen, das zu jenem Zeitpunkt in der Innenstadt nicht hätte unterwegs sein dürfen.

An eine Flexi-Rollleine gelegt, sei der Hund „sehr weit ausgerissen“. Das hätten weder der Fahrer bei seinem Manöver noch der in ein Gespräch verwickelte Mann bemerkt, der das Tier mit sich führte. Der KSJ-Fahrer besitze selbst einen Hund und könne so besonders gut mitfühlen.

„Dieser Unfall hat ihm unendlich leid getan.“ Vermutlich handelt es sich bei dem verunglückten Tier um einen Biewer-Yorkshire-Terrier.