Ehrennadel in Gold für Jenaer Friseurmeisterin

Jena. Handwerkskammer zeichnet Eva Neubert aus. 1981 legte sie ihre Meisterprüfung im Friseurhandwerk ab.

Eva Neubert, Friseurmeisterin aus Jena, empfindet ihren Beruf als Berufung. 1981 legte sie ihre Meisterprüfung im Friseurhandwerk ab. Nachdem sie über viele Jahre als Salonleiterin tätig war, wagte sie 1995 mit Eintragung in die Handwerksrolle der Handwerkskammer für Ostthüringen den Schritt in die Selbstständigkeit. Jetzt erhielt sie die Goldene Ehrennadel der Handwerkskammer.

Auch ihr Team profitiere seit jeher von dieser Leidenschaft zum Friseurhandwerk. Die Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liege ihr am Herzen, heißt es in einer Mitteilung der Handwerkskammer für Ostthüringen. Auch der Lehrlingsausbildung werde in ihrem Betrieb seit Beginn an viel Aufmerksamkeit geschenkt. Damit leiste Eva Neubert einen bedeuteten Teil zur Fachkräftesicherung für die Region und das Friseurhandwerk.

Engagiert in der Innung

Eva Neubert gehörte sie von 1991 bis 1994 dem Gesellenprüfungsausschuss der Innung des Friseurhandwerks Jena/ Saale-Holzland-Kreis an. Mit dem gleichen Engagement unterstütze sie seit 1992 auch den Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskammer für Ostthüringen. Mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Gründungs- und Vorstandsmitglied der Innung des Friseurhandwerks leistet sie seit vielen Jahren eine wertvolle Arbeit. Und auch als Fachleiterin der Innung des Friseurhandwerks Jena/Saale-Holzland-Kreis sowie als Fachleiterin des Landesinnungsverbandes der Friseure und Kosmetiker für Thüringen/Sachsen-Anhalt ist Eva Neubert ehrenamtlich tätig, um das Friseurhandwerk stets nach vorn zu bringen.

Aber auch über die regionalen Grenzen hinaus machte sie sich für das Handwerk stark. Als Vollversammlungsmitglied der Handwerkskammer für Ostthüringen sorgte die Friseurmeisterin 20 Jahre mit dafür, dass das Handwerk in Ostthüringen auf einem soliden Fundament steht. In Würdigung ihrer besonderen ehrenamtlichen Leistungen verlieh ihr Wolfgang Jacob, Präsident der Handwerkskammer für Ostthüringen, gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis, die Ehrennadel der Handwerkskammer in Gold. Für Eva Neubert war diese Auszeichnung ein ganz besonderes Geschenk zu ihrem 65. Geburtstag.