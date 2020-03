Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eichplatz-Werkstatt ist nicht die Eichplatz-Jury

Die Plätze in der Bürgerwerkstatt „Eichplatz“ sind sehr begehrt. Die Stadtverwaltung Jena ist der Sorge entgegengetreten, bei der Neubesetzung des Beteiligungs-Gremiums können einige sehr engagierte Bürger auf der Strecke geblieben sein. Immerhin 28 Bürger-Plätze waren neu zu besetzen. Und es wollten noch mehr Bürger mitreden als letztlich ausgewählt werden konnten.

Nach der Neubesetzung des Gremiums und einem Bericht in der Zeitung hatte sich unter anderen Leser Stephan Plath an die Redaktion gewandt. Er schrieb: „Meine Frau hat damals sehr engagiert an den Jurysitzungen teilgenommen und hätte auch sehr gerne wieder mitgemacht, hätte man sie mal gefragt.“ Sabine Plath gehörte zu den Bürgervertretern, die 2011 in die Eichplatz-Jury gewählt worden waren.

Wie Rathaus-Sprecher Kristian Philler sagte, gehe das derzeit bestehende Werkstattgremium auf einen Stadtratsbeschluss vom 25. Mai 2015 zurück. Es handele sich also um ein anderes Gremium als die Eichplatzjury, die sich mit dem später abgelehnten Entwurf befasste.

Bürger nach statistischen Kennzahlen ausgewählt

Weil seit dem Start der Eichplatz-Werkstatt 2015 einige Bürger ihre Tätigkeit in dem Gremium aufgaben, kam es nun zu den Neubesetzungen. Dazu wurden 2000 Menschen nach statistischen Kennzahlen angeschrieben und aus den Interessierten – es waren viel mehr als 28 - letztlich Frauen und Männer per Los ausgewählt.

„Das Gremium entscheidet eigenständig über seine Zusammensetzung. Deshalb kann die Stadtverwaltung hier auch niemanden ausschließen oder bevorzugen“, sagte Kristian Philler. Dass Menschen im Laufe der Jahre die Gruppe verlassen hätten, habe verschiedene Gründe gehabt. Letztlich sei dies auch der Dynamik der Stadt geschuldet.

Martin Fischer, er ist Großprojektkoordinator bei der Stadtverwaltung Jena, sagt, dass man alle Mitglieder der Gruppe im Oktober noch einmal angeschrieben habe, ob sie weiter mitwirken wollen. Erst als sich abzeichnete, dass viele Mitglieder dauerhaft nicht mehr mitarbeiten können, seien die Neubesetzungspläne konkretisiert worden.

Zwei langjährige Mitglieder des Werkstattgremiums teilen die Auffassung, dass die Neubesetzung korrekt erfolgt sei. Werkstattmitglied Elisabeth Wackernagel wies darauf hin, dass die beteiligten Bürger wirklich viel Zeit investieren mussten, um an den Beratungen mitzuwirken. Ursprünglich sei man davon ausgegangen, dass es mit einer Handvoll Sitzungen getan sei. Tatsächlich gab es um die 30 Sitzungen.

Werkstattmitglied Heidrun Jänchen sagte ebenfalls, dass sie von einer ordnungsgemäßen Neubesetzung ausgehe. Überdies habe die Werkstatt, was die nun anstehende Vergabe des Baufeldes A betrifft, keine Mitspracherechte mehr. Die Auswahl des bestgeeigneten Investors erfolgt anhand eines Kriterienkatalogs, der unter Beteiligung der Werkstatt vom Stadtrat vorab beschlossenen wurde. Diese könnte Kräfte binden. Die Entscheidung darüber, wer diese Kriterien nach Punkten am besten erfüllt, obliege wiederum der Verwaltung und nicht der Werkstatt.

Auch Eichplatz-Fahrplan unter Corona-Vorbehalt

Die Stadt Jena strebt an, die Entscheidung über den Verkauf der ersten Teilfläche des Eichplatzes vor der Sommerpause in den Stadtrat zu bringen. Beim sogenannten Baufeld A handelt es sich um den westlichen Teil des heutigen Parkplatzes, auf dem gestaffelt hohe Gebäude bevorzugt sind. Mittlerweile steht aber auch dieser Termin unter dem Vorbehalt der Corona-Krise: Die letzte Sitzung des Stadtrates vor den Sommerferien ist für Mittwoch, den 15. Juli, anberaumt.

Ende letzten Jahres war im Stadtentwicklungsausschuss der Plan kommuniziert worden, dass die Vergabeentscheidungen in zwei Lesungen erfolgen soll. Die erste Stadtratsberatung sollte demnach eine nichtöffentliche sein, die zweite eine öffentliche Sitzung. Das hieße, die Öffentlichkeit erfährt vor der finalen Entscheidung im Stadtrat, wer den Zuschlag bekommen soll und was gebaut wird.