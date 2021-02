Ein außergewöhnlicher Geburtstag in Hummelshain

Getrud Wötzel feierte am 9. Februar ihren 100. Geburtstag im Pflegeheim in Hummelshain. Ihre beiden Söhne Hans-Jürgen (Mitte) und Hartmut konnten zu diesem besonderen Ehrentag gratulieren, ebenso wie Pflegeheim-Leiterin Heike Blumenstein. Alle wurden zuvor auf Corona getestet.

Gertrud Wötzel hat schon einige Ereignisse historischen Ausmaßes erlebt. Aber dass sie einmal ihren 100. Geburtstag feiern wird, das ist schon etwas Außergewöhnliches. Und das in einer ungewöhnlichen Zeit. Denn nur mit Maske konnte der engste Familienkreis am Dienstag gratulieren.

Am 9. Februar 1921 kam Gertrud Wötzel in Wittenberge an der Elbe (Brandenburg) auf die Welt. „Sie war eine reine Städterin“, sagt ihr Sohn Hartmut. Doch die Liebe zu ihrem Mann Hans, den sie während des Zweiten Weltkrieges in Lünneburg kennenlernte, führte sie in eine dörfliche Region: in den Reinstädter Grund bei Kahla, nach Geu­nitz.

Erstmals seit Weihnachten die Mutter wiedergesehen

Die gelernte Haushaltshelferin war immer „eng mit der Arbeit verbunden“, sagt ihr Sohn. Sie half im Handwerksbetrieb ihres Mannes aus, der Stellmacher und Karosseriemacher war, und unterstützte ihre Schwiegermutter im kleinen Landwirtschaftsbetrieb. Und dann waren da natürlich noch ihre beiden Söhne Hans-Jürgen (1942) und Hartmut (1949), die sie aufzog.

Mit ihrem Mann konnte sie noch die diamantene Hochzeit feiern, bis er vor 15 Jahren aus dem Leben schied.

Bis ins 96. Lebensjahr kümmerten sich Hartmut Wötzel mit seiner Frau Hanni um Gertrud, bis sie schließlich ein neues Zuhause im Senioren- und Pflegeheim „Am Würzbachgrundblick“ fand. „Sie kümmern sich sehr gut um sie“, sagt Hanni Wötzel über die Pflegekräfte. „Eigentlich hatten wir ihr versprochen, sie ganz viel zu besuchen, aber dann kam Corona dazwischen.“

Einen 100. Geburtstag, das gibt’s nicht wieder: Also ermöglichte das Heim über Corona-Tests und Infektionsschutzmaßnahmen, dass die beiden Söhne ihre Mutter seit Weihnachten wiedersehen konnten. Ein schöner Tag sei es gewesen, „wir haben gesungen und erzählt“, sagt Hartmut Wötzel.

Zwei Urenkel spielten zudem draußen auf ihren Flöten Lieder. „Wenn alles gutgeht, können wir im Sommer nachfeiern“, sagt Schwiegertochter Hanni. Die Familie, die auf vier Enkel und sechs Urenkel angewachsen ist, würde es freuen.

Die älteste Kreisbewohnerin ist Gertrud Wötzel übrigens nicht. Insgesamt elf Personen aus dem Saale-Holzland waren im vergangenen Jahr 100 Jahre oder älter. Eine Dame aus St. Gangloff ist nach Angaben des Landratsamtes mit 103 Jahren die Älteste.