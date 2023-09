Ein Betrunkener randaliert und ein Pärchen streitet sich mehr als lautstark: Die Polizeimeldungen aus Jena

Ein mit zwei Promille stark alkoholisierter Mann hat in der Nacht zu Mittwoch vor einem Haus in Jena randaliert. (Symbolbild).

Jena. Ein 42-Jähriger hat in der Nacht zu Dienstag in Jena für Aufsehen gesorgt und Mülltonnen auf die Straße geworfen. Eine 96-Jährige wäre beinahe das Opfer von Betrügern geworden. Dies und weitere Meldungen aus Jena:

Ein randalierender 42-Jähriger hat in der Nacht zu Mittwoch die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen hatten die Beamten informiert, dass jemand in der Mühlenstraße kurz vor Mitternacht vor einem Haus randaliere, wie aus einer Polizeimeldung hervorgeht. Die Beamten trafen den Mann an, der zuvor mehrere Gegenstände aus dem Fenster geworfen haben soll und dieses dabei beschädigte. Auch Mülltonnen fielen seinen Randalen zum Opfer und wurden auf die Straße geworfen. Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von zwei Promille fest und verfasste entsprechende Anzeigen.

Aus dem Ruhrpott ohne Versicherungsschutz

Vier Männer waren am Dienstag einem Mann nicht ganz geheuer. Sie gaben an, von einer Telekommunikationsfirma zu sein. Daraufhin informierte er die Polizei. Doch die Geschichte der vier Männer stellte sich als wahr heraus. Ganz umsonst waren die Beamten laut ihrer Meldung aber nicht angereist. Das Auto, mit dem sie aus dem Ruhrgebiet nach Jena gefahren waren, hatte keinen Versicherungsschutz mehr. Die Kennzeichen waren zur Entstempelung ausgeschrieben. Ein Mitarbeiter der Stadt kam dem nach. Den Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und den Fahrzeughalter erwartet nun eine Anzeige.

Pärchen streitet sich erst lautstark, dann mit Gewalt

In der Westbahnhofsstraße war der Streit eines Pärchens am Dienstagabend derart laut, dass Zeugen die Polizei alarmierten. Laut Meldung der Polizei hatte sich die 18-jährige Frau beim Eintreffen der Ordnungshüter vom Ort des Geschehens bereits entfernt, so dass die Polizei nur den ebenfalls 18-jährigen Freund antrafen. Eine strafrechtliche Relevanz konnte zunächst ausgeschlossen werden.

Doch nur eine Stunde später folgte auf die verbale Auseinandersetzung auch eine körperliche. Gegenseitige Schläge riefen erneut die Polizisten auf den Plan. Nach der Aufnahme der Anzeige sowie der Androhung weitere Repressalien, verließen die Zwei die Örtlichkeit in unterschiedliche Richtungen.

96-Jährige vor Enkeltrick bewahrt

Eine Bankmitarbeiterin verhinderte am Dienstagmittag, dass eine 96 Jahre alte Rentnerin um 40.000 Euro gebracht wurde. Die ältere Dame wollte das Geld abheben, nachdem sie zuvor offenbar auf einen Enkeltrick hereingefallen war. Die Bankmitarbeiterin wurde stutzig und konnte die 96-Jährige über die Betrugsmasche aufklären.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

