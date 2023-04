Mit ein bisschen Cannabis und drei Bränden hatte es die Polizei in Jena in der Nacht von Montag auf Dienstag zu tun. (Symbolbild)

Ein bisschen Cannabis – Drei Brände in einer Nacht

Jena. Das sind die Polizeimeldungen aus Jena:

Geringer Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz

Die Polizei kontrollierte am Montagabend einen 18-jährigen Mann und fand bei ihm eine geringen Menge Cannabis. Nach Polizeiangaben beschlagnahmten die Beamten das Betäubungsmittel. Dem 18-Jährigen wird ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen.

Drei Löscheinsätze in der Nacht von Montag auf Dienstag

Gleich drei Brände hatte die Feuerwehr in der Nacht von Montag auf Dienstag in Jena zu löschen. Am Montagabend gegen 20:30 Uhr kamen Polizei und Feuerwehr im Bereich Richard-Zimmermann-Straße/ Paul-Schneider-Straße zum Einsatz.

Dort hatte es nach Polizeiangaben in einer Hecke gequalmt. Die Ursache konnte nicht geklärt werden. Vorsorglich wurde die Hecke großzügig bewässert, um eine Brandentwicklung zu verhindern.

Etwa eine Stunde später stellte die Polizei ein größeres Feuer an der Feuerstelle nahe des Sportstegs im Paradies fest. Als sich die Beamten näherten, rannten die dort versammelten Personen weg. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Am Dienstag, gegen 01.15 Uhr, kam es in der Katharinenstraße/Talstraße zum Brand eines Müllcontainers. Die Polizei konnte bisher keine Täter feststellen und ermittelt nach eigenen Aussagen nun wegen Sachbeschädigung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.