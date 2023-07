Ein neuer Blickfang für Jenas Botanischen Garten

Martin Willing versetzt hier „Orbital" für Gäste der Eröffnungsveranstaltung in Schwingung.

Jena. Mit Metallskulpturen aus Stahl, Duraluminium und Titan schafft Martin Willing „Good Vibrations“

Der Botanische Garten hat ein paar neue Gewächse. Sie sind aus Stahl, Duraluminium und Titan gewachsen.

Mit der Ausstellung windbewegt zeigt der Jenaer Kunstverein zum 13. Mal in Folge Skulpturen im Botanischen Garten. Freitagabend führte Künstler Martin Willing durch die Ausstellung. Der 1958 in Bocholt Geborene lebt und arbeitet in Köln. „Mit seinen bewegten Metallskulpturen aus Stahl, Duraluminium und Titan erkundet er Raum und Form in ihrer Bedingtheit zueinander und in ihrer Flüchtigkeit und transitorischen Natur“, wie zu hören war. Seine Skulpturen schwingen im Raum. Besucher der Ausstellungseröffnung lud er ein, die Spannkraft zu testen.

Besonders „Orbital“ hatte es den Menschen angetan. Es füllt an seinem Standort einen Freiraum und setzt ein Achtungszeichen an der Ecke Bibliotheksweg/Fürstengraben. Ein Besucherwunsch hieß, die Konstruktion dauerhaft an diesem Ort schwingen zu lassen.