Ein Corona-Tag in Jena

Thorsten Büker über die Grenzen der Freiheit.

Um die Freiheit in der Krise: Darum ging es in Karlsruhe, wo am Dienstag das Bundesverfassungsgericht sein Urteil verkündete. Wir können lange über Nuancen streiten, aber am Ende wogen die körperliche Unversehrtheit und die Gesundheit des Einzelnen schwerer als die individuelle Freiheit.

Damit fordert das Urteil eine Solidarität ein, die inmitten der vierten Welle nicht von allen demonstriert wird. Der Corona-Tag in Jena: Am Morgen lassen sich viele Menschen impfen, am Abend protestieren andere Menschen gegen die Corona-Regeln. Wieder einmal.

Damit dürfte uns ein Konflikt weiter begleiten, der diese Krise von Beginn an prägt: Unabhängig von dem, was Politiker, Richter, Sachverständige und Wissenschaftler sagen und meinen, werden sich weiterhin Menschen die Freiheit nehmen, Grundrechtseingriffe zu kritisieren, sich nicht daran zu halten und alternative Fakten als Wahrheit zu verkaufen. Sich nicht impfen zu lassen, folgt dieser Logik und ist aktuell offenbar eine Haltung, die diesen Freiheitsbegriff provokant auf die Spitze treibt.

Ich glaube nicht, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird. Dass eine Minderheit quer denkt, ist in einer freien Gesellschaft möglich. Die Grenze ist aber dann erreicht, wenn mein Recht auf körperliche Unversehrtheit und die Gesundheit verletzt wird.