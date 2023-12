Ein Dankeschön an alle engagierten Jenaer

Jena Die Bürgerstiftung freut sich über die geleistete Unterstützung der Zivilgesellschaft im Jahr 2023

Die Bürgerstifung Jena-Saale-Holzland hat am Jahresende noch einiges zu tun: 500 Wunschbaum-Geschenke, wurden in sozialen Einrichtungen verteilt, eine unbezahlbare Gelegenheit versteigert, der Jahresabschluss und der Planung für das kommende 2024 laufen. Doch in all dem Jahresendstress sei es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein wichtiges Anliegen, Danke zu sagen an die Jenaerinnen und Jenaer, heißt es in einer Mitteilung.

„Danke für Ihre und eure Unterstützung in dem ereignisreichen Jahr 2023: Ob als Helfer und Helferinnen beim Saaleputz, Laufpate beim Stifterlauf, Teilnehmer an unseren Weiterbildungen, Partner-Organisation beim Freiwilligentag, Gelegenheitsgeber, Spender oder Ehrenamtliche in unseren Projekten – ohne euch wäre in diesem Jahr nichts gelaufen“, schreibt Barbara Albrethsen-Keck von der Bürgerstiftung. Jeder Beitrag, sei es in Form von Zeit, Ideen oder finanzieller Unterstützung, habe geholfen, dass die Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland ihre vielfältigen Aufgaben erfolgreich umsetzen konnte. Man freue sich bei der Bürgerstiftung auf weitere gemeinsame Projekte im kommenden Jahr.