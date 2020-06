Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Einbrecher sucht in Jena nach sich selbst

Ein Gartenbesitzer informierte am Sonntagvormittag die Polizei, dass jemand in seine Gartenhütte am Lichtenhainer Oberweg eingedrungen war und dort offensichtlich genächtigt hatte. Mehrere Scheiben waren eingeschlagen, die Tür beschädigt worden.

Nur eine Stunde nachdem die Polizei mit ihrer Anzeigenaufnahme in dem Garten fertig war, meldete sich der Gartenbesitzer erneut. Nun war der Einbrecher selbst zurückgekommen. Er wollte seine Schuhe holen und gab ohne weiteres zu, in der Hütte geschlafen zu haben und in einen weiteren Garten eingedrungen zu sein.

Der Mann (32) erklärte, in einer „Selbstfindungsphase“ zu stecken und deshalb nicht in seine Wohnung zu wollen. Er war mit 1,6 Promille erheblich alkoholisiert. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis für die Gartenanlage.

Am Abend trat der Mann erneut in Erscheinung. In der Wagnergasse hatte er in einem Restaurant andere Gäste belästigt. Selbst nach mehrfacher Aufforderung wollte er das Lokal nicht verlassen. Polizeibeamte sprachen ihm erneut einen Platzverweis aus, diesmal für die Wagnergasse. Das Maß voll war dann gegen Mitternacht, als der Beschuldigte einem anderen jungen Mann (18) in den Schritt griff. Dieser hatte sich an eine Streife gewandt. Ein Atemtest bei dem Beschuldigten ergab nunmehr 2,34 Promille. Seine Selbstsuche durfte der Mann hernach in einer psychiatrischen Einrichtung fortsetzen.