Der Kunstverein Jena hat seinen erste Jahresverkauf beendet. Erstmals wurden die Kunstwerke nicht versteigert, sondern über eine digitale Ausstellung zum Kauf angeboten. In der Galerie im Stadtspeicher konnten die Arbeiten individuell besichtigt werden.

Ein Fisch ohne Schwanzflosse schwimmt jetzt in Eisenach

Der Regen fiel in dicken Tropfen vom Schirm, unter dem Jochen Birkenmeier und Annika Johannsen am Freitag vor dem „Stadtspeicher“ auf dem Jenaer Markt warteten. Wahrlich kein schönes Wetter für einen Stadtbummel. Doch die beiden Eisenacher sind auch nicht deshalb nach Jena gekommen. Sie wollen sich vielmehr bei Nadine Rall in der Galerie des Jenaer Kunstvereins ihr „gemeinsames Weihnachtsgeschenk“ abholen.