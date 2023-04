Ein größeres Fundament für den Weihnachtsbaum auf dem Jenaer Marktplatz

Jena. Ein neuer Anker soll jegliche Schieflage des Baums verhindern. Bei Jenakultur wird zudem über ein weiteres „Regional“-Marktformat nachgedacht.

Ein jeder Weihnachtsbaum auf dem Jenaer Marktpltz wird fortan noch sicherer und – mit erhöhter Garantie – gerade stehen. Dieses Ziel hat zu tun mit der derzeit noch etwas rätselhaft anmutenden Baugrube vorm Hanfried-Denkmal.

Veranstaltungsmanagement-Chef Daniel Illing und Marktmeister Oliver Klinke vom Eigenbetrieb Jenakultur haben es auf Anfrage bestätigt: Der Kommunalservice KSJ ist beauftragt, ein neues und etwas größeres Fundament für die Bodenhülse des Marktweihnachtsbaumes herzustellen. Der Baum könne somit 1,50 bis 2 Meter tief in den Boden eingebracht werden, erläuterte Oliver Klinke. „Das Fundament ist etwas größer, hat etwas mehr Spielraum.“ Um die 20 Meter hoch sei ein jeder Baum je Weihnachtsmarkt-Saison in der Vergangenheit gewesen. Künftig könne er auch etwas größer sein.

„In manchen Jahren war der Baum bei Windböen doch ziemlich in Schieflage geraten“, sagte Klinke. Insofern ermögliche die neue Verankerung mehr ästhetische Korrektur und gebe noch mehr Sicherheit. Der Marktplatz bleibt nach Illings Worten die gesamte Woche gesperrt für andere Nutzungen; der „Grüne Markt“ ist in der Zeit in der Rathausgasse und am Kirchplatz zu finden, während der „Bunte Markt“ am Mittwoch ausfällt. Offen bleibe, ob der „Grüne Markt“ vorfristig schon am Sonnabend wieder auf den Marktplatz rücken kann. Ebenso sei es möglich, dass die Arbeiten ein, zwei Tage länger andauern, wie Oliver Klinke betonte.

Daniel Illing resümierte, dass das neue Format „Handgemacht-Markt“ auf dem Marktplatz am vergangenen Wochenende sehr gut angenommen wurde. „Wir hatten viele gute Rückmeldungen.“ Ein starkes Indiz dafür, dass Illing hier nichts schönredet, ist eine neue Überlegung bei Jenakultur: Ja, wie geplant soll das Gemeinschaftsprojekt mit dem oberfränkischen Hof nun im nächsten Jahr in Hof (und 2025 wieder in Jena) stattfinden. Obendrein werde geprüft, schon nächstes Jahr abermals in Jena ein Markt-Format für regionale Produkte anzubieten. Dann freilich nicht mit dem Etikett „handgemacht“.