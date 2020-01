Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Hoch auf die wechselnden Mehrheiten

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) setzt bei Stadtratsentscheidungen weiter auf „themenbezogene Suche nach neuen Mehrheiten“, wie er in seiner ersten Videobotschaft des Jahres sagte. Das Arbeiten ohne Regierungskoalition des vor gut einem halben Jahr gestarteten neugewählten Stadtrats habe „bislang zu guten Ergebnissen geführt“. Auf die „vormalige Opposition zuzugehen, halte ich für sehr, sehr gut“.

Und wie sehen das die Vorsitzenden der Ratsfraktionen? Das Arbeiten mit wechselnden Mehrheiten habe gezeigt, „dass die Verfahren nicht unbedingt beschleunigt werden“, sagte Heiko Knopf von den Bündnisgrünen. Das Prinzip möge seien Charme haben. Und es sei gut, dass mehr diskutiert und gestritten werde. „Aber es macht die Verfahren zäher.“ Es dürfe nicht passieren, dass „die verschiedenen Seiten der Medaille nicht zusammenpassen“ bei der wichtigsten Entscheidung – dem Beschluss zum Haushalt. Obendrein enthielten die „wechselnden Mehrheiten“ die Gefahr, mit der AfD Mehrheiten zu bilden.

Guntram Wothly (CDU) sagte, er sei „froh, nicht in einer Koalition gefesselt zu sein“. So werde es Fraktionen ermöglicht, „sich zu konturieren“. Gleichwohl sehe er es immer noch als „Idealfall, wenn man eine Koalition hinbekommt“. Der CDU-Fraktions-Chef stellte fest, dass es doch eine Quasi-Mehrheit von Rot-Rot-Grün im Stadtrat gebe. Doch werde sie „dann aktiv, wenn es – für meine Begriffe – um Schaufensterbeschlüsse geht“. Die Stunde der Wahrheit schlage bei grundlegenden Beschlüssen wie der Überarbeitung des Flächennutzungsplanes. „Da spielt die Musik“, wenn es um Wohnraum und Gewerbeflächen gehe. Ihm seien die Inhalte wichtiger. „Und am Ende steht die Frage: Kriegen wir den Haushalt zusammen? Da muss man aufeinander zugehen.“ Der Verwaltungsspitze müsse man im Übrigen gute Noten ausstellen.

Bei wechselnden Mehrheiten sei „eine große Gesprächsbereitschaft mit nahezu allen Fraktionen nötig“, sagte Katja Glybowskaja (SPD). Das sei in jüngster Vergangenheit bei vielen Themen dringend erforderlich gewesen, denke man etwa an den „sehr breit getragenen“ Entscheid zum „Klimanotstand“. Doch hat die SPD-Fraktions-Chefin Themen vor Augen, bei denen ihre Fraktion „ganz klare Prioritäten“ setzt, etwa bei Bildung und Nahverkehr. Da könne sie sich vorstellen, dass es mit der wechselnden Mehrheitsbildung „um einiges schwerer“ wird.

Die Koalitionslosigkeit sei „im Augenblick besser“, sagte Alexis Taeger (FDP), zumal derart das „ziemlich nivellierte“ Stadtratswahlergebnis umgesetzt werde. So sei die meiste Flexibilität gegeben, „um Mehrheiten zu haben, bei denen sich niemand unendlich verbiegen muss“. Es herrsche der „beste Wettbewerb um Ideen“ vor, so dass man sich jedes Mal erklären müsse. Die wahre Bewährung des Prinzips stehe aber noch bevor, wenn es dem Haushalt der Stadt nicht mehr so gut geht wegen sinkender Steuereinnahmen oder der unausweichlichen Neuanschaffung von Straßenbahnen. Und: Die bisherige Opposition könne sich kraft eigener Anträge mit dem Etikett „Fällt eh hinten runter“ nicht mehr ausruhen. Diese Märtyrer-Rolle sei nicht mehr möglich. Es sei für alle „ein bisschen wie auch regieren“.

„Sehr positiv“ bewertet Denny Jankowski (AfD) die wechselnden Mehrheiten. „Unterschiede sind auf lokaler Ebene nicht so unüberwindbar.“ Was etwa solle den der Stadion-Beschluss groß mit Parteiprogrammen zu tun haben? Gleichwohl fühlt sich die AfD nicht sonderlich eingebunden. „Mit uns sucht man meistens nicht das Gespräch.“ Jankowski findet es aber „lustig, dass auch schon mal Linke gegen Grüne“ arbeiten.

Lena Saniye Güngör (Linke) bewertet das Prinzip der wechselnden Mehrheiten insofern als sehr gut, als doch rot-rot-grüne Schwerpunkte gesetzt, aber auch von breiter Mehrheit getragene Beschlüsse gefasst wurden. Und ja, „die rot-rot-grüne Zusammenarbeit läuft gut und sehr vertrauensvoll“.

Aus Sicht von Jürgen Häkanson-Hall (Bürger für Jena) können Beschlussvorlagen bei wechselnden Mehrheiten „nicht so polarisierend sein. Man muss sich länger damit beschäftigen.“ Und überhaupt: „Das Politische kann man nicht so hoch hängen. Leute, wir sind ein Stadtrat!“