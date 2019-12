Jena. Vor einem Jahr begann auch in Jena „Friday for Future“ ihren Kampf. Inzwischen mit Ergebnissen wie zum Beispiel der Gründung des Klima-Beirates.

Ein Jahr „Friday für Future“ hat in Jena Samen gelegt

Es war vor fast genau einem Jahr, als in Thüringen zunächst vorm Landtag in Erfurt und dann kurz vor Weihnachten unter dem Motto „Fridays für Future“ auch erstmals in Jena junge Menschen für den Klimaschutz auf die Straße gingen. Anfangs waren es nur zwei Mädchen, die mit einem Transparent vorm Jenaer Rathaus eine Mahnwache hielten, kurz darauf schon 60 Demonstranten, und den Höhepunkt erreichte man am 20. September mit 3500 Demo-Teilnehmern. An dieses bewegte Jahr erinnerten am Freitag rund 50 Teilnehmer einer Mahnwache auf dem Holzmarkt.

Man habe den Samen ausgebracht für eine rasante Entwicklung, sagte bei der Mahnwache der Student Robert Pauli. Nie zuvor sei so viel für den Klimaschutz in Bewegung geraten wie im zurückliegenden Jahr. Es lägen Welten zwischen dem Beginn von „Fridays für Future“ und jetzt. Die Politik sei weltweit zum Handeln gezwungen worden, auch wenn die Ergebnisse bislang noch nicht so seien, wie sie sein sollten. Mut zum Weitermachen vermittelte Pauli auch mit seinen selbst geschriebenen Liedern, die er mit Gitarre vortrug.

Tatsächlich ist auch in Jena viel in Bewegung gekommen. Die Kommunalpolitik ist auf die umweltbesorgten jungen Leute zugegangen. So beschloss der Jenaer Stadtrat den Klimanotstand für Jena. Ein weiteres Resultat sei die Gründung des Jenaer Beirates für Klimaschutz als Gremium des Stadtrates, das sich übrigens am Mittwoch, dem 18. Dezember, um 18 Uhr im Plenarsaal des Rathauses zur nächsten Beratung treffen wird. Die ist übrigens öffentlich für alle, wie während der Mahnwache auch Reinhard Guthke sagte, der dem Gremium angehört und mit der Bewegung „Scientists für Future“ das Klima-Engagement der jungen Menschen unterstützt. Auch Vereinigungen von Eltern und Großeltern verstärken inzwischen den Klimakampf der jungen Generation in Jena.

Besonderer Höhepunkt der Mahnwache am Freitag war eine Grußbotschaft einer jungen Jenaerin aus dem ostafrikanischen Land Malawi, wo sie derzeit in einem Hilfsprojekt tätig ist. Johanna gehörte mit zu den ersten Klimastreikenden vor einem Jahr und erinnerte sich gern, weil man gemeinsam etwas ausgelöst habe. Dem Denken und Handeln habe man Impulse verliehen. Das sei nicht mehr wegzureden.