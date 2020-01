Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Kölner machte die Kleineutersdorfer närrisch

Hier kommen Jugendarbeit, sportliches Training und künstlerische Weiterbildung zusammen: Karneval ist eben nicht nur das persönliche Vergnügen von Einzelnen, sondern bereichert die Gesellschaft Jahr für Jahr – und das besonders in den kleinen Orten. Exemplarisch wird das bei der Karnevalsgesellschaft Kleedorf in Kleineutersdorf deutlich, die sich seit 25 Jahren engagiert ins närrische Treiben einbringt.

Es musste allerdings erst ein Auswärtiger kommen, um dem Karneval im Ort den richtigen Schub zu verschaffen. Vor 25 Jahren saß Michael Brachschoß an seinem Stammtisch im Gasthaus „Zum Rieseneck“. Dem Kölner, den es wegen der Arbeit in das südliche Saaletal verschlagen hatte, überkam die Sehnsucht nach der heimatlichen Fastnachtradition. „Er brachte die Idee vor, doch einen Verein zu gründen“, sagt Sabrina Kämmer, die heutige Präsidentin. So wurde am 3. November 1994 die Karnevalsgesellschaft Kleedorf geboren, die dank der Wirtsleute Anske seitdem im Saal des „Riesenecks“ bejubelt wird.

Das Männerballett fügt sich der Choreographin

Brachschoß, der bis 2001 Präsident war, ist mittlerweile verstorben, doch 80 Aktive halten den Verein munter beisammen, darunter 30 Kinder und Jugendliche sowie zahlreiche Helfer. Den richtigen Rhythmus bringt Dagmar Panzer rein. „Und jetzt drehen, Arme hoch“, ruft sie in den Saal. Jeden Dienstag trainiert sie die Kinder und Jugendlichen und übt mit ihnen eigens erdachte Choreographien ein. Dagmar Panzer macht das aus Leidenschaft, Profi ist hier keiner. Aber darum geht es auch nicht. „Spaß an der Freude ist unter Motto“, sagt Karnevalspräsidentin Sabrina Kämmer.

Die Kindertanzgruppe der Karnevalsgesellschaft Kleedorf in Kleineutersdorf. Foto: Sabrina Kämmer

So ziehe es auch Kinder aus umliegenden Orten zu den Proben. „Und die Eltern sind eine große Unterstützung bei den Vorbereitungen“, sagt Kämmer.

Weil die Jugend einen großen Stellenwert hat, kürt der Verein auch jährlich ein Kinderprinzenpaar. Sophie und Paul waren selbst elf Jahre in dieser Position, zum 25-Jährigen dürfen sie als Prinzenpaar auf die Bühne schreiten.

Bei so viel Enthusiasmus wollen auch die Herren nicht hintenan stehen und gründeten ein Männerballett, das jedes Jahr der Höhepunkt im Programm ist. Einige Mitwirkende sind eher aus Zufall dazugestoßen, erinnert sich Timmy Kobs. Während der ersten Probe rief man Herren, die am Gasthaus vorbeigingen, auch mal durchs Fenster zu: Komm! Und einige kamen, tanzten und blieben. Selbst wenn aller Anfang schwer ist. „Dagmar, das geht nicht“, sei meist der erste Satz für die Proben zur neuen Saison. „Aber sie fügen sich“, sagt die Hobby-Choreographin lächelnd. Das zeugte in der Vergangenheit auch von Erfolg: So sackte das Kleedorfer Männerballett schon mehrere Preise beim Wettbewerb „Ziegenrücker Grand Brie“ ein.

Jubiläumsgala mit befreundeten Vereinen

Zum 25-jährigen Bestehen haben die Kleineutersdorfer Narren eine Jubiläumsgala am Freitag, 31. Januar, ins Programm eingefügt. Befreundete Karnevalsvereine aus der Region stoßen dazu, „unsere Bühne ist eure Bühne“, sagt Sabrina Kämmer. Wer noch keine Karte erworben hat, muss auf das Spektakel allerdings verzichten. Ebenso wie auf die zweite und dritte Gala, die schon ausverkauft sind.

Die Funken der Karnevalsgesellschaft Kleedorf in Kleineutersdorf. Foto: Sabrina Kämmer

Weil die Veranstaltungen so beliebt sind, entschied man sich übrigens vor drei Jahren dazu, die dritte Gala eigens für das Dorf zu reservieren. „Vorher standen die Einwohner stundenlang für die Karten an, um auch sicher welche zu erhalten“, sagt die Präsidentin. Mit der Gala am 15. Februar „wollen wir dem Dorf auch wieder etwas zurückgeben.“ Schließlich unterstützen auch Sponsoren und die Gemeinde jedes Jahr wieder das närrische Vergnügen.

Karten für die erste Gala am Sonnabend, 1. Februar, ab 20.11 Uhr, sind noch in der Gaststätte „ Zum Rieseneck“ in Kleineutersdorf erhältlich.