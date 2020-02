Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein König für Lobeda

Thüringen stürzt sich ins politische Chaos, warum also nicht einen stabilen Anker einwerfen. Wie wäre es mit einem König? Beim ersten Narrenball des Lobedaer Carnevalsclubs (LCC) am Sonnabend schienen die Besucher von diesem Vorschlag mehr als eingenommen, hofierten und jubelten sie doch König Max (Sigurd Horn) zu, der sich dem Volke präsentierte.

Wohlstand und Frieden sei seinen Untertanen gewiss, versprach er vollmundig. Böse Zungen munkeln aber, dass seine Amtszeit die der derzeit laufenden fünften Jahreszeit nicht überdauern wird. Aber mit kurzen Amtszeiten kennt man sich in Thüringen ohnehin aus. Tätä!

„Hurra, die (goldenen) 20er sind wieder da“ jubeln die Narren des LCC in dieser Saison. Das Motto gefiel, überall wehten Federboas um Köpfe und Hälse, glitzerten Charleston-Kleider an den Damen und prosteten sich zwielichtig erscheinende Al-Capone-Doubles zu. „Das ist toll“, stellte LCC-Präsident Mario Braun kurz vor Programmstart fest. Auch in Vorjahren richteten sich einige Gäste nach dem LCC-Motto, so saßen 2018 unzählige Flugkapitäne im Saal (Motto: „Die Landung mitten im Vergnügen“).

50 Mitglieder legen sich für das Programm des LCC ins Zeug

Was auch klappt: Schmissige Tänze von den Funken des LCC, mitreißende Livemusik von den „Klostermännern“ und Sketche mit aktuellen Bezügen. Einkaufen in Zeiten der Bonpflicht – da kann bei Verweigerung des Kassenbelegs auch mal das SEK herbeigerufen werden.

50 Mitglieder legen sich für das Programm des LCC jedes Jahr ins Zeug. Der Seniorenkarneval am Sonntag ist schon kein Geheimtipp mehr, dorthin verschlägt es auch betagte Jenenser, die in anderen Ortsteilen wohnen. Und weil die Veranstaltung restlos ausverkauft war, musste die Empore im Bärensaal genutzt werden.

Und während König Max eine Befriedung des Lobdschen Gazastreifens versprach, ist die Karnevalsszene in Jena weiterhin gespalten. Eine gemeinsame Karnevalsgala, wie sie früher im Volkshaus organisiert wurde, kam in dieser Saison neuerlich nicht zustande. Nur so viel zum Thema seitens des LCC-Präsidenten Mario Braun: Die Lobdsche Platte schiebt sich langsam über die Jenaer. So feierten sie in Lobeda-Altstadt am 11.11. sowie zur ersten Gala keineswegs nur allein mit ihren Gästen. Auch Mitglieder des Jenaer Karnevalsclub (JKC) und des Lustigen Närrischen Treibens (LNT) waren in kleineren Abordnungen dabei.