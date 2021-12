Ein Kultstück über eine Jenaer Kultkneipe

Jena. Theaterhaus Jena zeigt „Zur Wartburg“

Das Theaterhaus Jena präsentiert am 27., 28., 29. und 30. Dezember jeweils ab 20 Uhr das Kultstück über Jenas Kultkneipe „Zur Wartburg“. Die Wirtschaft bewahrte dort im Gastraum ein Stück DDR-Flair und damit Erinnerung bis ins Jahr 2019 hinein. Dann bekam die Kneipe einen neuen Besitzer und damit eine neue Innenausstattung. Das Theaterhaus Jena hat sich Teile des alten Mobiliars und viele Kneipengeschichten gesichert und daraus das Stück „Zur Wartburg“ entwickelt. Im Rahmen der Vorstellung treffen wir die Stammgäste. In ihrer Verschiedenheit diskutieren sie, angetrieben von den vielen Volumenprozent der Getränkeauswahl, über ihre Wahrnehmung der Wahrheit, Verschwörungen und alles, was eben nur in Stammtischatmosphäre sagbar ist.

Karten gibt es in der Tourist-Information Jena und an der Abendkasse