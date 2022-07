Ein Lehrlingsbad gab es in Jena auch mal

Jena. Damit Lehrlinge und Auszubildende mehr Spaß in Jena haben, gibt eine Leserin eine Anregung.

Von einem neuen Lehrlingswohnheim, ja sogar von einem „Azubi-Campus“ ist in Jena die Rede, damit die berufliche Ausbildung mehr Spaß macht in der Stadt. Denn das Problem ist, dass die wirklich wichtigen Berufe wie Koch, Elektriker oder Busfahrer immer weniger Zuspruch finden. Zum Thema Lehrlingswerbung brachte eine Leserin dieser Tage ein Buch in der Redaktion vorbei, das mittlerweile fast 70 Jahre auf dem Buckel hat und in dem sozialpolitische Aktivitäten der Firma Carl Zeiss in den höchsten Tönen gelobt werden. Und siehe da, am Südwerk gab es sogar mal ein „Lehrlingsbad“!

Als „Südwerk-Freibad“ wird es erwähnt, und ein gewisser Max Flegel soll sich als Bademeister rührend um das Freibad gekümmert haben bis hin zu Sportfesten sowie Freischwimmerabnahmen ab Mai 1952. Okay, das ist jetzt wirklich lange her, so dass hier keine Diskussionen drohen zu der Akademiker-Frage, ob das Südwerk-Freibad nicht richtigerweise Westwerk heißen müsste, weil es wie der Westbahnhof im Westen Jenas liegt.

Einige derjenigen, die am Südwerk einst ersten Wasserkontakt hatten, ziehen heute womöglich im Ostbad ihre Bahnen und freuen sich über eine Neuerung, die am Beckenrand vielfach von der Bädergesellschaft aufgestellt wurden: Die „Seniorenbank“, sie lebe hoch!