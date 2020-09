In Jena nur einen Mausklick vom Wocheneinkauf entfernt

Das Beste aus zwei Welten: Das vereint ein digitaler Marktplatz, der den lokalen Handel und die Gastronomie mit den Menschen in Jena vernetzt. Die Dako GmbH hat sich dafür mit der Funke-Mediengruppe und jenMarkt24 zusammengetan und die Markenrechte am Magdeburger Lieferservice i-bring GmbH erworben.

Kunden können sich per Mausklick den Wocheneinkauf nach Hause bringen lassen. Oder das Mittagessen. Oder die Gesichtscreme.

Der Druck war schon vor der Corona-Krise enorm: Wie können Jenas Kaufleute gegenüber großen Onlineanbietern bestehen? Der wochenlange Lockdown dürfte diese Situation verschärft haben. Kritisch verfolgte Thomas Becker, Geschäftsführer des Jenaer IT-Unternehmens Dako, schon vor der aktuellen Krise den spürbaren Schwund an lokalen Geschäften in Jena und Umgebung. „Wir sind selbst als Unternehmen stark mit unserer Region rund um Jena verbunden und sahen hier die Chance, unser Knowhow in digitalen Lösungen für Logistik und E-Commerce für den Erhalt und die Stärkung lokaler Geschäfte einzusetzen.“

Heimische Wirtschaft unterstützen

Wer die lokale Wirtschaft nachhaltig fördern will, muss eben auch dafür sorgen, dass die vorhandene Kaufkraft nicht abfließt: Nicht in andere Städte, aber auch nicht in die digitale Welt. Becker sieht eine Chance auch für die Randlagen, denn der Handel im Zentrum könne mit Eventkultur immer noch attraktive Angebote unterbreiten.

So beteiligen sich am Sonntag über 150 Geschäfte am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Und analog zum Vorjahr wird dieser Tag mit der bundesweiten IHK-Aktion „Heimat shoppen“ kombiniert.

Thomas Becker begann bereits Ende des vergangenen Jahres mit der Suche nach Geschäftsmodellen und möglichen Partnern. So entstand schnell die Idee, die heimische Wirtschaft zusätzlich mit einem speziell dafür entwickelten Online-Angebot zu unterstützen.

Eine bereits bestehende Partnerschaft der Dako GmbH mit der Funke-Mediengruppe wurde zur Basis für die logistische Umsetzung des Vorhabens. Mit dem Kauf des Magdeburger Lieferservice i-bring bekam das gemeinsame Projekt dann auch den charakteristischen Namen: Er erinnert natürlich an die Produkte eines US-amerikanischen Technologieunternehmens und lässt doch Assoziationen wie „Ich bringe es“ zu.

Startphase mit elf Geschäften und Restaurants

Der Beginn der Corona-Pandemie bestärkte die Projektpartner noch einmal, und so begann die Pilotphase bereits Anfang Mai. Als Experten und wichtige Partner im Händlernetzwerk hat sich das Projekt i-bring dann auch Florian Beckert und Ronny Berndt mit an Bord geholt.

Die Unternehmer hatten ihre Plattform jenMarkt24 in kürzester Zeit als Antwort auf die Corona-Krise gestartet (wir berichteten). „Ich bin verliebt“, sagt Thomas Becker über ein Geschäftsmodell, das sich jederzeit ausbauen lässt. „Wir suchen weitere Händler.“ Um es einfach zu sagen: jenMarkt24 mit seinen Erfahrungen im Handelssegment stößt auf Dako, die Softwarelösungen für ein optimales Transportmanagement entwickeln.

So funktioniert i-bring:

wer bis 24 Uhr bestellt, erhältst die Lieferung garantiert am nächsten Werktag (Lieferung Montag bis Freitag);



online das Produkt oder das Essen auswählen;



den Einkauf bequem mit Paypal bezahlen;



die Bestellung wird zusammengestellt und ein Liefertermin genannt;



Lieferzeit wird mit einem 30-minütigem Zeitfenster per E-Mail mitgeteilt.

Bisher haben sich elf lokale Geschäfte und Restaurants für den neuen Service von i-bring registriert. Um das Sortiment für einen Wocheneinkauf zu vervollständigen, wurden die lokalen Produkte durch eine Auswahl der Produktpalette von Edeka ergänzt. Der offizielle Start der lokalen Einkaufsplattform ist für Mitte September 2020 vorgesehen.

Citymanager Hannes Wolf spricht von einer sehr guten Idee, den stationären Handel in Jena zu stärken. „Unsere Kaufleute sind auf sehr vielen Kanälen unterwegs; i-bring ist dazu eine gute Ergänzung.“

