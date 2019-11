Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Nahverkehr für Jena und Saale-Holzland

Der Jenaer Nahverkehr und die JES Verkehrsbetrieb GmbH sollen fusionieren. Nachdem OB, Landrat, die Geschäftsführer der Verkehrsunternehmen sowie die Gesellschafter eine Absichtserklärung verfasst haben, sollen die politischen Gremien im Dezember eine Vorentscheidung treffen. Bis zum Jahr 2021 soll der Fusionsprozess, bei dem die JES im Nahverkehr aufgehen soll, abgeschlossen sein.

„Wir wollen Stadt und Landkreis als einen Verkehrsraum denken“, sagt am Mittwoch OB Thomas Nitzsche (FDP). Der Schritt scheint konsequent zu sein, nachdem Nitzsche und Landrat Andreas Heller (CDU) die interkommunalen Zusammenarbeit seit der Wahl im vergangenen Jahr forcieren und mit Andreas Möller ohnehin ein Geschäftsführer an der Spitze beider Gesellschaften steht.

Dass die erhofften Synergieeffekte meistens für einen Stellenabbau stehen, ist während der Pressekonferenz kein Thema. Geschäftsführer Andreas Möller spricht von Leben und Arbeiten über Stadtgrenzen hinaus und ein Angebot für die Menschen: ein verdichteter Fahrplan beispielsweise für Pendler, die im Landkreis wohnen und in Jena arbeiten. Dieses Angebot dauerhaft zu etablieren und es nicht zu einem Spielball der handelnden Akteure zu machen, könne eine Fusion leisten.

Viele Detailfragen sind zu klären

Nach Angaben von Nitzsche und Heller stünden jetzt die Beratungen in den jeweiligen politischen Fachausschüssen, aber auch mit dem Betriebsrat an. Am 4. und am 11. Dezember sollen Stadtrat und Kreistag die Absichtserklärung goutieren und den Feinschliff auf den Weg bringen, denn es gibt eine ganze Reihe von offenen Fragen, die im kommenden Jahr beantwortet werden müssen: steuerrechtliche Aspekte, und der künftige Defizitausgleich durch den Landkreis und die Stadtwerke-Holding als Gesellschafter des Nahverkehrs zum Beispiel.

Klar ist auch, dass es um ein Geflecht an Linien geht, das aufgedröselt werden muss: Die Stadtbusse dürfen den Landkreis nicht bedienen und die Tram fährt ohnehin nur in Jena. Es geht also vor allem um die JES-Busse, die das Mobilitätsangebot verbessern sollen. Und auch die Tarifverträge für die Busfahrer müssen angepasst werden: Die Jenaer Kollegen würden nach dem Tarifvertrag des TV-N bezahlt, der bessere Konditionen biete als der Verband Mitteldeutscher Omnibusunternehmer, der für die Menschen im Landkreis zuständig sei. Ziel sei es, den TV-N für alle Busfahrer anzuwenden, sagt Möller. „Es gibt einige Hürden, bevor wir zum Altar schreiten“, sagt Möller.

Deutlich wurde, dass Jena und der Landkreis künftig bei der Entwicklung, Planung und Umsetzung neuer Mobilitätskonzepte an einem Strang ziehen sollen: Ohnehin sei man ein Partner im Verkehrsverbund Mittelthüringen. Mit dann 132 Bussen, 38 Straßenbahnen, 50 Bus- und 5 Straßenbahnlinien würden die Verkehrsbeziehungen zwischen Stadt und Land langfristig gefestigt, betont der Geschäftsführer der Stadtwerke, Thomas Zaremba.