Ein Preis für zwei Jenaer Kultur-Ermöglicher

Das Ukulelen-Projekt von Musikpädagoge Philipp Schäffler wurde bei den Vorschlägen mit sehr emotionalen Worten bedacht: „Eine so herzenswarme, wunderbare Arbeit!“ heißt es an einer Stelle.

Doppelte Anerkennung: Ralf Kleist und Philipp Schäffler werden in diesem Jahr mit dem Walter-Dexel-Stipendium ausgezeichnet. Damit wird speziell ihr Engagement gewürdigt, in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen Kultur-Erleben zu ermöglichen.

Der engagierte Kultur-Ermöglicher Ralf Kleist. Foto: Tina Peißker

Seit 1997 loben die Lichtstadt Jena und die Stadtwerke Jena das Walter-Dexel-Stipendium aus. Zur Unterstützung ihrer kulturellen Projektarbeit erhalten Kleist und Schäffler jeweils 3000 Euro. Das Stipendium würdigt Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende oder Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler. Auch Personen, die sich um die Kulturlandschaft in Jena verdient gemacht haben, können mit dem Stipendium gewürdigt werden. Es ist benannt nach dem Maler, Werbegrafiker, Designer, Verkehrsplaner und Publizisten Walter Dexel (1890 bis 1973) benannt. Es ist ursprünglich mit 5000 Euro dotiert. Da es in diesem Jahr zwei Würdigungen gibt, haben die Stadtwerke Jena die Stipendiumssumme aufgestockt.

Jury entschied über 15 Vorschläge

Aus der Öffentlichkeit wurden 15 Vorschläge unterbreitet. Dabei tauchten immer wieder zwei Namen auf: Philipp Schäffler und Ralf Kleist. Das Ukulelen-Projekt von Musikpädagoge Philipp Schäffler wurde dabei mit sehr emotionalen Worten bedacht: „Eine so herzenswarme, wunderbare Arbeit!“ heißt es an einer Stelle. Und über den engagierten Kultur-Ermöglicher Ralf Kleist wurde geschrieben: „Er erkannte sofort, dass der Ausfall von Veranstaltungen und sozialen Interaktionen für die Leute in Jena ein großes Thema ist. Er organisierte unter Beachtung aller geltenden Hygienebestimmungen – was einen erheblichen Mehraufwand bedeutet – verschiedene Projekte, um die lokale Kulturszene zu unterstützen und am Leben zu halten.“