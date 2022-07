Ein Stück DDR-Architekturgeschichte in Jena ist nominiert für den Bauherrenpreis

Jena. Jenawohnen ist mit einem markanten Hochhaus an der Schützenhofstraße im Wettbewerb vertreten. Welche Überraschungen mit der Sanierung zutage traten.

Eine Wohnung mit vier Balkonen: Des Ehepaar Semprich kann mit der Sonne wandern oder ihr entfliehen, was gerade nicht ganz unwichtig ist. Seit zwei Jahren lebt es in der dritten Etage der Schützenhofstraße 91. Ein besonderes Hochhaus, nicht nur, weil es für den Deutschen Bauherrenpreis nominiert wurde.

Der Bau aus dem Jahr 1963 steht zwar nicht unter Denkmalschutz, ist aber doch ein markantes Beispiel für die DDR-Moderne: von der prägenden Fassade mit den geschwungenen Balkonen samt der Wellblechverkleidung bis hin zu Böden und Geländer im Treppenhaus, die nicht ausgetauscht wurden. Und das eigentliche Geheimnis ist hinter der weißgrauen Fassade des Elfgeschossers zu finden, wurde er doch eben nicht als serieller Plattenbau, sondern in traditioneller Ziegelbauweise errichtet. Wenn man sich dann entschließt, die Grundrisse zu verändern, aus 80 Ein- und Zweiraumwohnungen 31 Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen zu schaffen, muss der Architekt schon angesichts der Statik jede Menge Hirnschmalz aufwenden.

Besonders markant ist die Fassade mit den geschwungenen Balkonen. Foto: Thorsten Büker

5,7 Millionen Euro investiert

Der Architekturklassiker gehört zum Bestand von Jenawohnen, die wiederum mit dem Weimarer Architekten Stefan Nitschke einen Planer fanden, der sensibel genug für die bauliche Situation war und der doch ein modernes Hochhaus realisierte: von den besonderen Anforderungen an den Brandschutz über die neue Haustechnik bis hin zu den lichtdurchfluteten Räumen und dem Einbau eines neuen, größeren Aufzugs. Durch die Verlegung des Haupteingangs an die gegenüberliegende Gebäudeseite wurde ein repräsentatives und barrierearmes Eingangsportal geschaffen.

Für Jenawohnen-Geschäftsführer Tobias Wolfrum ist allein die Nominierung für den Bauherrenpreis eine Auszeichnung. Die Wertschätzung der Jury für die aufwändige Sanierung für zeitgemäßes, familienfreundliches Wohnen freue ihn sehr. Der größte Vermieter der Stadt mit einem Bestand von 14.500 Wohneinheiten nimmt nicht zum ersten Mal an dem Wettbewerb um den Deutschen Bauherrenpreis teil, sagt Wolfrum. Die Friedensberg-Terrassen wurden 2018 in der Kategorie „Neue Wohngebiete“ wegen der Vielfalt der Wohnangebote als „beispielhafter Beitrag zum Siedlungsbau“ ausgezeichnet. Bereits 2001 wurden drei von Jenawohnen sanierte Punkthochhäuser in der Paul-Schneider-Straße in Lobeda mit dem Bauherrenpreis ausgezeichnet.

Architekt Stefan Nitschke beziffert die Kosten auf 5,7 Millionen Euro. Das heißt, fast 2000 Euro seien je Quadratmeter investiert worden. Kosten, die heute explodiert wären, ist sich Wolfrum sicher. Hier aber lag die Bauzeit zwischen August 2019 und November 2020.

Insgesamt sind die Wohnungen in den Punkthochhäusern im Jenaer Norden beliebt. Vor allem wegen des Ausblicks auf Jena. Den Namen „Schützenhof“ wählte Jenawohnen wegen der benachbarten Schützenhofstraße. Dort, wo sich der „Schützenhof“ früher befand, also etwa in der Mitte des Straßenzuges, gibt es ebenfalls eine Wohnanlage.

Christian und Adelheid Semprich leben seit zwei Jahren in der Schützenhofstraße 91. Foto: Thorsten Büker

Mit der Sanierung gab es einen kompletten Mieterwechsel. Mieter seit zwei Jahren ist das Ehepaar Christian und Adelheid Semprich. Sie wohnen in einer Vierraumwohnung mit 94 Quadratmetern und verfügen tatsächlich über vier Balkone. „Wir haben es nicht bereut, hier einzuziehen“, sagt Christian Semprich auch mit Blick auf die Nebenkosten in dem energieeffizientem Haus. Auch das ist gerade nicht ganz unwichtig.