Ein Stück Jena auf dem Weg zum Jupiter

Jena. Jenaer Firma liefert optische Komponenten für Esa-Mission

Große Freude und Erleichterung im Kontrollzentrum der europäischen Raumfahrtagentur Esa: Die Jupiter-Sonde „Juice“ ist am Freitag zum bislang weitest entfernten Ziel der europäischen Raumfahrt gestartet. Mit an Bord dieser mehr als achtjährigen Reise: optische Beschichtungen von Materion Balzers Optics aus Jena.

Der Start erfolgte an Bord einer Ariane-5-Rakete in Kourou (Französisch-Guayana). Ab 2031 soll die Raumsonde die drei Jupitermonde Ganymed, Callisto und Europa erforschen. Im Mittelpunkt stehen die Untersuchung der Wasservorkommen, der Oberflächentopographie, der Eigenschaften der Eiskruste, der Atmosphäre sowie der Magnetfelder. Dazu sind elf wissenschaftliche Instrumente an Bord. Für zwei dieser Instrumente sowie für die an Bord befindliche Außenkamera hat Materion Balzers Optics am Standort Jena wesentliche Komponenten geliefert.

Das Instrument Janus ermöglicht die Abbildung der Oberfläche der Jupitermonde in verschiedenen Farbkanälen im sichtbaren und infraroten Licht. Die 13 optischen Filter des Instruments wurden in Jena hergestellt. Mit dem Juice-Magnetometer soll das Magnetfeld des Jupiters und seine Wechselwirkung mit den unterirdischen Ozeanen der Jupitermonde untersucht werden. Für das Interferometer des Magnetometers wurden in Jena eine Vielzahl optischer Komponenten mit entspiegelnden Schichten versehen.

Zur Kontrolle des Satellitenzustands und für Weitwinkelaufnahmen des Jupitersystems ist eine Außenkamera an der Raumsonde angebracht. Um mit dieser Kamera Farbaufnahmen zu ermöglichen, hat Materion Balzers Optics vier Farbfilter direkt Pixel des elektronischen Sensors aufgebracht. Eine Herausforderung für die Außenkamera ist die hohe Belastung durch kosmische Strahlung.