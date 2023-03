Ein Tag der Versöhnung und des Gedenkens in Jena

Jena. In einem Festgottesdienst wurde die Stadtkirchengemeinde Jena Teil der internationalen Nagelkreuzgemeinschaft. Gleichzeitig wurde der Opfer des Bombenangriffs auf Jena am 19. März 1945 gedacht.

Es ist ein besonderer Gedenktag gewesen, an dem das Nagelkreuz an die Jenaer Stadtkirche überreicht wurde. Jährlich wird am 19. März an der Stele in der Rathausgasse ein Kranz niedergelegt, um der Opfer des amerikanischen Bombenangriffs auf Jena 1945 zu gedenken.

Fünf Jahre zuvor, am 14. November 1940, hatte die nazideutsche Luftwaffe die „Operation Mondscheinsonate“ gestartet, ein Luftangriff auf die englische Stadt Coventry, bei dem 550 Menschen starben. Ach die spätmittelalterliche St. Michael’s Kathedrale lag in Trümmern. Der damalige Dompropst Richard Howard ließ drei große Zimmermannsnägel aus dem Dachstuhl der zerstörten Kathedrale zu einem Kreuz zusammensetzen. Das Nagelkreuz ist heute Symbol für die völkerweite Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg.

Der Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (links) legt gemeinsam mit dem Dekan der Kathedrale von Coventry, John Witcombe, einen Kranz zum Gedenken der Opfer des amerikanischen Bombenangriffs auf Jena am 19. März 1945 nieder. Foto: Jördis Bachmann

78 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs überreichte nun der heutige Dekan der Kathedrale von Coventry, John Witcombe, ein Nagelkreuz der Versöhnung am Tag des amerikanischen Bombenangriffs auf Jena an die Jenaer Gemeinde. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) legte den Kranz an der Gedenkstele in der Rathausgasse daher auch gemeinsam mit Dekan John Witcombe nieder. Gemeinsam gedachte man der 236 Todesopfer vom 19. März 1945. 197 Flugzeuge der US Air-Force griffen die Stadt damals an. Ihr Ziel war das Zeiss-Hauptwerk. Doch die Bomben trafen auch das Schott-Glaswerk, und die Masse der Spreng-, Phosphor- und Brandbomben ging über dem Areal zwischen Fürstengraben und Holzmarkt nieder. 220 Häuser wurden vollständig zerstört. Insgesamt wurden 9720 Wohnungen beschädigt und zumeist unbewohnbar, mehr als 800 Menschen starben durch den Bombenkrieg und Artilleriebeschuss in Jena. Der

Das Nagelkreuz ist in einem Stein verankert, der zu dem 1945 herabgestürzten Dachgewölbe der Stadtkirche gehörte. Angebracht wird es in einer Andachtsecke des Altarraums. Foto: Jördis Bachmann

Krieg, der von Deutschland ausgegangen war, kehrte mit seiner ganzen Brutalität zurück. Der Krieg in der Ukraine mache schmerzlich bewusst, dass Frieden nicht selbstverständlich sei, so Nitzsche.

Nach der Kranzniederlegung schloss sich in der Stadtkirche der Festgottesdienst an, bei dem Dekan John Witcombe die Predigt hielt. Was Jena und Coventry einst zutiefst trennte, eine die Städte nun in einer gemeinsamen Mission für den Frieden und Versöhnung, so Witcombe. Versöhnung, das sei für ihn eine Reise von einer zerbrochenen Vergangenheit in eine gemeinsame Zukunft.