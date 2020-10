Ein Treff in Jena für die Fans von Handarbeiten

Das Hobby zum Beruf machen. Das ist für viele Menschen ein Traum. Andrea Truhm hat ihre Träumerei Realität werden lassen. Denn sie übernahm jetzt den Laden für Handarbeiten in der Neugasse 35. Der heißt nun nicht mehr „Angelikas Handarbeiten", sondern „Fadenwohl". Schließlich brauche man für nahezu alle Handarbeiten einen Faden. Damit lasse sich Schönes und Praktisches anfertigen, und das trage auch zum persönlichen Wohlbefinden bei, sagt die 37-Jährige.

Sie übernahm von Familie Jänike das traditionsreiche Geschäft und sorgte damit dafür, dass dieses ganz spezielle Angebot für alle, die gern stricken, häkeln, sticken und weben, in Jena erhalten bleibt. Die bisherigen Betreiber sind in den Ruhestand gegangen, aber nicht ohne vorher Andrea Truhm einzuarbeiten, so dass ein nahtloser Übergang gesichert werden konnte.

Das Stricken gelernt in der Nacht

„Natürlich ist es nicht so einfach, ein Geschäft mit so einem breiten Sortiment so zu beherrschen, wie das die Familie Jänicke gekonnt hat und damit für den guten Ruf dieses Laden sorgte“, sagt die neue Ladenchefin. Sie lerne täglich Neues hinzu. Zur Handarbeit sei sie übrigens über Umwege gekommen.

Die ehemalige Krankenschwester ließ sich das Stricken während vieler Nachtdienste im Krankenhaus von einer Kollegin beibringen. Seitdem ist sie Feuer und Flamme für Handarbeiten. So erlernte sie auch das Häkeln und befasste sich mit anderen Handarbeitstechniken. Davon profitieren auch ihre beiden, zehn und zwei Jahre alten Töchter, denen sie Mützen, Schals, Socken und manches mehr ganz individuell anfertigen konnte.

Es sei ja auch viel schöner, selbst etwas Kreatives für seine Lieben zu schaffen, meint Andrea Truhm. Dabei könne man all die breiten Möglichkeiten nutzen, die verschiedenste Stoffe und Garne zu bieten haben. Dafür bestehe in der Tat ein riesiges Angebot, so die Fadenwohl-Leiterin, die auch Wert auf regionale Erzeugnisse und mehr Nachhaltigkeit legt.

3000 verschiedene Knopf-Produkte

Allein die Palette an Knöpfen sei sehr breit, umfasse in ihrem Geschäft mindestens 3000 verschiedene Produkte. Der gewaltige Vorteil gegenüber dem Kauf im Internet sei auch, dass man hier all die Materialien anfassen, fühlen und betrachten könne.

Ganz klar, dass sie als Ladeninhaberin dabei den Kunden zur Seite stehen möchte und beraten werde. Sie lädt die Besucher ein zum Suchen und Entdecken und auch zum Inspirieren. Gerade in der Corona-Zeit hätten viele Menschen die Handarbeiten wieder entdeckt und Spaß daran gefunden.

„Es gibt einen großen Holztisch über dem Laden. An dem möchte ich regelmäßig zum Treff für Handarbeitsfreunde einladen. Das soll ein Ort werden für die Klärung von Fragen, den Austausch von Erfahrungen und für die Unterstützung bei bestimmten Techniken, aber auch für einen gemeinsamen Plausch bei Kaffee und Tee.“ Auch Strickkurse für Anfänger und Fortgeschrittene sind ab Frühjahr 2021 geplant.

Doch ganz ohne Internet läuft es heute eben doch nicht. So arbeitet die Fadenwohl-Chefin derzeit am Aufbau einer eigenen Internetseite, auf der auch Kurzwaren online gekauft werden können.

www.fadenwohl.de