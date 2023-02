Bei einem Brand in einer Firma in Tümpling ist ein Mann verletzt worden.

Tümpling. Bei einem Brand in Tümpling ist ein Mensch verletzt worden. Das war passiert.

Ein Mann ist am Montagnachmittag bei einem Brand in einer Firma in Tümpling leicht verletzt worden. Das Feuer war in der Lackiererei ausgebrochen, ein Mitarbeiter konnte durch schnelles Eingreifen ein weiteres Ausbreiten verhindern, teilt die Freiwillige Feuerwehr Dornburg-Camburg mit.

Der verletzte Mann wurde zur Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, so Stadtbrandmeister Sven Steingräber.