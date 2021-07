Ein Wal aus Sand auf dem Berg der Leuchtenburg

Seitenroda/Thüringen. Liveaktion der niederländischen Sandkünstlerin Marieke van der Meer in Seitenroda

Mit einem außergewöhnlichen Sandkunstwerk feiert die Leuchtenburg in Seitenroda in diesem Sommer ihr 800-jähriges Bestehen. Vom 23. Juli bis zum 5. September 2021 schmückt eine große Sandinstallation in Form eines Wals die Burg und setzt so die lange Geschichte zwischen Burg, Berg und Region ins Bild: Die Skulptur veranschaulicht die wichtigen historischen Verbindungen zur Landschaft im Thüringischen Saaletal und dem Weißen Gold, das die Region berühmt gemacht hat.

Die Sandkunst ist Teil der schon traditionellen Ferienaktion „Leuchtenburg unter Palmen“, mit der die Perle des Saaletals Familien zum abwechslungsreichen Urlaub auf die Burg lockt.

Besucherinnen und Besucher können vor Ort die Entstehung des Kunstwerks live mitverfolgen. Dann lässt sich die 33-jährige niederländische Sandkünstlerin Marieke van der Meer bei der Arbeit über die Schulter schauen. Die Künstlerin, die mit 16 Jahren ihre erste Sandskulptur erbaute, hat 2017 die niederländischen Meisterschaften gewonnen.

Sand ist für die Leuchtenburg in doppelter Hinsicht bedeutsam: Vor Jahrmillionen entstand die Landschaft rund um die Leuchtenburg aus einem Meer, davon zeugen noch heute viele Ablagerungen im Muschelkalk. Zugleich ist Sand wichtiger Bestandteil von Porzellan. Beides können die Besucher der Burg auch in den beiden Ausstellungen genauer erfahren: Die neue Ausstellung zur Burggeschichte „Mythos Burg“ stimmt mit einem Rückblick auf die Entstehung der Leuchtenburg und ein paar besonderen Funden auf den Rundgang ein.

In den „Porzellanwelten“ erfahren die Gäste, welch wichtigen Beitrag Sand zur Herstellung der edlen Vasen, Teller und Kannen leistet. Kleine und große Tüftler können hier der geheimen Rezeptur interaktiv auf den Grund gehen und zahlreiche Prachtstücke entdecken, die es ohne Sand nicht gäbe, so etwa die größte Vase der Welt. Wer mag, darf auch selbst im Sand buddeln und Sandburgen bauen.