Ein weiser König trägt Maske in Jena

Ein König aus dem Morgenland ist am in Jena angekommen. Er hat Geschenke für das Christkind von der Weihnachtskrippe am Johannisplatz dabei. Holzbildhauer Tim Weigelt und die Gastronomen Johannes Haschke und Michael Klemm von der Innenstadtinitiative haben den Fremden begrüßt.

Jena. Die Weihnachtskrippe am Johannisplatz in Jena wächst Jahr für Jahr. Diesmal hat Künstler Tim Weigelt einen der weisen Könige erschaffen.

Ein König aus dem Morgenland ist in Jena angekommen. Er hat Geschenke für das Christkind in der Weihnachtskrippe am Johannisplatz dabei. „Doch Corona verbietet ihm, seine Geschenke zu überbringen, obwohl er die vorgeschriebene Maske trägt. Der weise Mann will Maria und das Kind nicht gefährden, hält deshalb Abstand und hat erst einmal auf einer Bank in der Nähe der Krippe Platz genommen.“ So die Version der Geschichte von Tim Weigelt.

Der Holzbildhauer hat die Figuren der Krippe geschaffen, die seit vier Jahren in der Adventszeit am Johannisplatz von Jena aufgestellt wird. Jedes Jahr kommt eine Figur dazu. Diesmal also einer der drei Könige, die das Christkind willkommen heißen. Das Kamel, mit dem der König der Überlieferung nach unterwegs war, gehört seit letztem Jahr zur Jenaer Krippe.

Für Holzbildhauer Tim Weigelt, „gehört zu jeder Figur eine Geschichte, und diesmal wird die von Corona mitgeschrieben“, sagte er am Sonnabendnachmittag, als die neue Krippenfigur am Johannisplatz installiert wurde. Er hofft, dass seine Installation Vorübergehende zum nachdenken anregt. „Es bleiben doch viele Leute an der Krippe stehen und das Kamel hatte im Vorjahr auch schon viele kleine Reiter. Da bekommt hoffentlich auch der weise Mann auf der Bank Gesellschaft“, sagte er.

Dass die Krippe überhaupt am Eingang zu Jenas Kneipenmeile steht, sei Johannes Haschke und Michael Klemm von der Gaststätte „Daheme“ zu danken, die die Idee hatten, und den Künstler bei der Umsetzung tatkräftig unterstützten. Vor vier Jahren wurden als erstes Maria mit dem Kind und Joseph aufgestellt. Dann kamen Ochs und das Schaf und ein Hirte dazu. „Bisher hat Jenakultur den Künstler bezahlt, doch die sind ja in diesem Jahr ziemlich ins Straucheln gekommen wegen Corona und der vielen abgesagten Veranstaltungen“, erklärte Johannes Haschke. Da sei die Innenstadtinitiative eingesprungen und habe die Kosten übernommen.