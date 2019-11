Ein Wochenende mit Klavier und Gesang

Die 12. Klavier- und Kammermusiktage in Jena bringen Lehrer und Schüler des Klavierspiels an der Musik- und Kunstschule Jena zur Weiterbildung zusammen.

Klavierspielen liegt im Trend. Nicht umsonst ist der Bereich der Klavierausbildung an der Jenaer Musik- und Kunstschule der größte der Schule, wofür es sogar Wartelisten gibt. Und ganz in diesem Trend liegt auch die Erweiterung der Klavier- und Musiktage an der Musik- und Kunstschule von zwei auf drei Tage. Sie finden jetzt bereits zum 12. Mal an der Einrichtung in der Ziegenhainer Straße statt und vereinen vom Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, Dozenten, Musikpädagogen und Schüler.