Einbrecher durchwühlen Restaurant - Feuerwehreinsatz wegen Rauch

Die Meldungen der Polizei für Jena.

Einbrecher durchwühlen Restaurant

Sonntagmittag wurde bekannt, dass in ein Restaurant in der Gustav-Fischer-Straße in Jena eingebrochen wurde. Im Innenhof zerstörten der oder die unbekannten Täter eine Balkontür und erlangten so Zutritt. Hier durchwühlten die Unbekannten die Räume und entwendeten Bargeld, was allerdings noch nicht genau verifiziert werden konnte. Hinweise zu den Langfingern gibt es nicht, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Feuerwehreinsatz wegen Rauch

Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand rücken Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in die Wiesenstraße aus. Zeugen stellten Rauch in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses fest. Die Quelle allen Übels konnte dann laut Polizei schnell ausfindig gemacht werden. Die Bewohner hatten ihr Essen auf dem Herd vergessen und die Wohnung anschließend verlassen. Die Feuerwehr beseitigte die Brandgefahr schnell, sodass weitere Gefahren abgewendet werden konnten. Danach konnten die Mieter in die Wohnung zurückkehren.