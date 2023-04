Einbrecher stehlen Campingausrüstung – Hausfassade mit vier Buchstaben „verziert“

Jena. Das sind die Polizeimeldungen für Jena:

Campingausrüstung entwendet

Ein Unbekannter stahl aus einem Mehrfamilienhaus in der Schomerusstraße in Jena eine Campingausrüstung. Nach Angaben der Polizei fand der Mieter seinen Kellerverschlag aufgebrochen und durchwühlt vor. Der Einbruch habe sich innerhalb der vergangenen zwei Monate ereignet. Die Polizei ermittelt.

Fassade beschmiert

Unbekannte hatten am Montagnachmittag in der Magnus-Poser-Straße eine Hausfassade beschmiert. Vier Buchstaben in grüner Farbe wurden nach Angaben der Polizei in den Maßen 70x50 cm angebracht. Die Polizei ermittelt.

Beschädigt und weggefahren

Ein flüchtiger Autofahrer ist am Montagvormittag in der Ebereschenstraße gegen einen parkenden Ford gefahren und beschädigte die Tür. Nach Angaben der Polizei stellte die Fahrerin des Fords den Schaden gegen Mittag fest.

