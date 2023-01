In der Bäckereifiliale griff der Dieb in zwei Handkassen und leerte den Tresor mit den Wochenendeinnahmen.

Einbruch in Jenaer Bäckerei - Täter gelangte an Kassen und Tresor

Jena. Ein unbekannter Dieb ist am Wochenende in eine Bäckereifiliale in Jena eingebrochen. Wie er in die Räumlichkeiten gelangte, steht noch nicht fest.

Über 3500 Euro hat ein Dieb in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einer Bäckerfiliale am Salvador-Allende-Platz in Jena gestohlen. Bei dem Beutegut handelte es sich um die Wochenendeinnahmen, die in einem Tresor verwahrt wurden. Zudem entnahm der Täter Geld aus zwei Handkassen aus dem Lager des Geschäftes.

Wie der Dieb in die Bäckerei gelangte und auch noch Zugriff auf den Tresor erlangte, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

